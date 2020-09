En contra. La congresista Martha Chávez se mostró en contra del proyecto de ley para otorgar beneficios laborales a todos las trabajadores del hogar en medio la crisis del nuevo coronavirus (COVID-19).

En efecto, para la fujimorista este proyecto debería “meditarse mejor” y criticó que dentro de los artículos del referido dictamen se pretenda otorgar derechos como: negociación colectiva, de sindicalización, de huelga, entre otros.

“No tengo dudas de que hay personas que son discriminadoras, que son agresivas, que son violentas contra los trabajadores del hogar; sin embargo, homologar con los beneficios de un trabajador que trabaja en un centro de trabajo en una empresa que no es el hogar. ¿Qué significa?”, manifestó Chávez durante su intervención en el pleno mujer este sábado.

En esa misma línea, Martha Chávez aseguró que existen diferencias entre los trabajadores del hogar que trabajan fuera con aquellos que lo hace cama adentro, puesto que los primeros pagan vivienda, transporte, ropa diaria, y tienen que regresar a su casa, mientras que los segundo son “los únicos trabajadores que a fin de mes pueden guardar en su chanchito todo el sueldo que reciben”.

“En el Congreso mismo hay trabajadores CAS que necesitan de un trabajador del hogar para trabajar. Mientras que una persona tiene la suerte de ganar 1.500 o 2.000 soles ¿va a pagar eso mismo a un trabajador domestico? Me parece bastante raro”, acotó la parlamentaria.

Asimismo, advirtió que de aprobarse esta ley muchos trabajadores del hogar serían despedidos y retó a aquellos que apoyan el proyecto de ley a que “pongan esa norma que obligue a mantener las vigentes contrataciones laborales del personal al servicio del hogar”.

PUEDES VER Piden retirar el título de Doctor Honoris a Martha Chávez por comentarios racistas contra Zeballos

En otro momento, agregó que esta ley no parece ser justa con los trabajadores del hogar ni con las personas que los contratan. Del mismo modo, añadió que el Ministerio de Trabajo no tiene “la capacidad para cumplir con la inspección para este nuevo régimen laboral”.

“Espero que desde lo que voy a decir no piensen que soy discriminadora ni piensen que estoy en contra de las trabajadoras del hogar […] Yo creo que esta norma merece una mayor meditación. No dudo que el trabajo de las personas al servicio del hogar es importantísimo, pero no creo que se le ayude con una norma de esta naturaleza”, opinó Chávez Cossio.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.