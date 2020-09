Ministra Alva al Congreso: “No es momento de ser soberbios, tampoco de derrotismos”

Ante el Pleno del Congreso de la República, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, hizo énfasis en rechazar algunas de las 82 preguntas de los dos pliegos interpelatorios en su contra por cuestionamientios a su gestión durante la crisis nacional por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Al iniciar su presentación en el hemiciclo, la economista resaltó su experiencia y labor para cerrar las desigualdades en el país desde las políticas púbicas, e hizo un llamado al Legislativo a trabajar juntos frente a la pandemia, al que consideró el “único enemigo”.

Asimismo, indicó respetar los diferentes puntos de vista de cada parlamentario, pero descartó algunas afirmaciones sobre el programa Reactiva Perú, que implica la transferencia económica a las empresas, como el gasto del dinero nacional.

“El plan de reactivación económica es parte de la solución, no es el problema. Reconozco que hemos cometido errores, pero cuando nos hemos equivocado, hemos enmendado. No es momento de ser soberbios, tampoco es momento para derrotismos”, subrayó la ministra.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que la iniciativa del Gobierno no significa un gasto del dinero de los ciudadanos (tesoro público), si no que es préstamo otorgado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). “Confusión tal vez originada porque desde el Gobierno no hemos explicado lo suficiente”, agregó.

“El programa Reactiva Perú no ha utilizado ni un centavo del tesoro público, se trata de prestamos que ustedes no han pagado con su dinero. El Gobierno no ha transferido ni un sol a una sola empresa, sin embargo, gracias a estos créditos otorgado por el BCRP se ha beneficiado alrededor de 380.000 micro y pequeñas empresas, y se han salvado mas de 2 millones de empleos”, remarcó la ministra.

Además, María Antonieta Alva precisó que el 98% del total de empresas que recibieron créditos por Reactiva Perú son mypes. Cabe mencionar que en ambos pliegos interpelatorios son varias las preguntas referidas a este tema.

Titular del MEF sobre medidas a futuro

Por otro lado, la ministra de Economía cuestionó las medidas que buscan aliviar en el presente la afectación a la población, al significar un mayor daño a futuro. Esto en referencia a diferentes leyes aprobadas por el Congreso como la que permite la devolución del 100% de aportes de la ONP.

“Un país, una nación, es una comunidad que contiene un pasado, presente y futuro, no somos únicamente funcionarios del presente, nuestra responsabilidad involucra al futuro. De nada servirá aliviar la penuria de hoy si con ciertas medidas nos condenamos a la precariedad del mañana”, sostuvo la titular del MEF.

