Martín Vizcarra rechaza invitación de la Comisión de Fiscalización del Congreso

El presidente de la República, Martín Vizcarra, rechazó asistir a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso bajo el argumento de no estar en la obligación de hacerlo. Informó del hecho a través de una carta enviada al titular del Legislativo, Manuel Merino de Lama, este viernes.

El mandatario fue invitado a la sesión del grupo de trabajo parlamentario, liderado por Edgar Alarcón, para que responda sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones con el Estado de Ricardo Cisneros, más conocido como ’Richard Swing’, y de sus allegados, como los denominados ’Amigos del tenis’.

Vizcarra Cornejo en su misiva adjuntó la explicación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, al ser asesora jurídica del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el mandatario reiteró no haber tenido participación alguna en las contrataciones por los que se le solicitó pronunciarse.

“A pesar de lo señalado en el informe, como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas en el oficio de la referencia”, escribió el presidente.

Martín Vizcarra no acepta invitación de la Comisión de Fiscalización del Congreso

Conclusión del Ministerio de Justicia sobre la no obligación en la participación del presidente ante comisiones investigadoras del Congreso.

Noticia en desarrollo.