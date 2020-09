JNE al borde de quedar sin quorum en pleno proceso electoral

Esta semana, en medio de un proceso electoral, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se quedará solo con tres integrantes. Es decir, sin cuórum. El domingo 6 vence el periodo del cuarto magistrado, Ezequiel Chávarry, quien representa a las facultades de Derecho de las universidades públicas.

Para hoy, supuestamente, la Junta de Decanos, integrada por 23 decanos, iba a definir si Chávarry era reelecto o si optaban por los juristas Jovián Valentín Sanjinéz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, o Luis Alberto Yaipén Hidalgo, decano en la Universidad Nacional de Piura.

Sin embargo, la elección se pospuso. “Habíamos definido para mañana (hoy), pero ayer (el miércoles) tuvimos una sesión virtual y la hemos postergado quince días. Hemos pedido apoyo a la ONPE porque la ley nos pide que el voto sea secreto, pero todavía no nos responden”, explicó a La República el presidente de la Junta de Decanos y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos, Germán Small Arana.

El CAL, otro dilema más

Desde julio, el pleno del JNE se ha quedado con cuatro integrantes debido a que culminó el periodo del magistrado Raúl Chanamé, quien representa al Colegio de Abogados. Han pasado dos meses y los colegiados aún no eligen a su reemplazo.

En el caso de Chanamé, las riñas internas en el Colegio de Abogados entre el Comité Electoral y la decana María Elena Portocarrero han dilatado este proceso en el que más de 70 mil juristas colegiados tendrán que elegir a su representante ante el JNE. Sus elecciones serán el 19 de setiembre.

El presidente del Comité Electoral, Rogers Sulca, pidió asistencia técnica a la ONPE, cuando esta institución era dirigida por Manuel Cox. “Pero no tienen personal para poder orientar en esta cuestión de la pandemia”, contó Sulca. Con la gestión de Piero Corvetto han enviado una nueva carta.

Fuentes del CAL explicaron a este diario que la negativa de Cox se debe a la mala experiencia de noviembre del año pasado. Ese mes la ONPE suspendió el apoyo técnico porque se detectaron situaciones calificadas de “anómalas” en el colegiado.

Por eso, queda en incertidumbre si Corvetto aceptará. Son siete candidatos al JNE en el CAL: Javier Manuel Arias, Nestor Walqui, Jorge Luis Rioja, Cristobal Campana, Luis Ventura, Willy Ramírez y Marco Lara Flores.

PUEDES VER Condenan e inhabilitan a congresista Humberto Acuña por corrupción

Critican lentitud

Sin Chávarry y Chanamé, el jurado solo tendrá tres jueces: su presidente Víctor Ticona, y los letrados Jorge Armando Rodríguez y Luis Carlos Arce. Cabe precisar que el mandato de Ticona vence en noviembre.

El politólogo y presidente de la Comisión de Reforma Política, Fernando Tuesta, criticó esta decisión: “Creo que la Junta de Decanos de Derecho no ha tomado con el cuidado debido esta elección porque el 6 de setiembre deja el cargo Ezequiel Chávarry. Si es que el lunes ya no está él, solo quedan tres magistrados y no hay cuórum en el JNE en un momento de elecciones”.

Para el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Villalobos, mientras el jurado esté solo integrado por tres miembros, no podrá emitir resolución y elaborar el calendario de las elecciones internas. “No podrán aprobar el cronograma y presentar proyectos de ley”, enfatizó.

PUEDES VER JNE avala propuesta sobre pago y descanso remunerado para miembros de mesa

Su colega José Tello Alfaro, en cambio, considera que sí es posible que el JNE siga sus funciones con normalidad con tres magistrados. La dificultad, precisó, será cuando haya inhibiciones de algún juez. En ese caso, solo habrá dos miembros en el pleno, con lo cual es inviable adoptar veredictos.

Como una salida, en el JNE, según fuentes de este diario, vienen elaborando un proyecto de ley para que sus miembros puedan continuar sus funciones cuando acaben su periodo hasta que elijan a su sucesor. Pero el texto aún no está listo.

Reacciones

Fernando Tuesta, politólogo

“El JNE funciona porque hay partes administrativas, pero no pueden sacar una resolución con tres miembros”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.