El gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, participó la noche del último jueves, vía skype, en el programa Al estilo Juliana en ATV creyendo que sería felicitado por su gestión contra la pandemia de la COVID-19. Pero todo lo contrario. Terminó siendo cuestionado por la periodista Juliana Oxenford.

Tonconi aseguraba que el hospital COVID-19, valorizado en S/ 42 millones, estaría pronto en funcionamiento gracias a que el Gobierno Central ordenó a EsSalud tomar las riendas de dicho hospital. En su intervención, la autoridad regional resaltaba que él fue quien coordinó con EsSalud esa alternativa en vista que la Dirección Regional de Salud carecía de presupuesto.

Pero la historia no fue cómo la describía. La periodista le cuestionó que en su gestión no se decidió construir una obra porque no tenía personal y equipamiento para que funcione. También le dijo a Tonconi que fue el Gobierno quien tuvo que buscar una solución para que la infraestructura no quedara en abandono y se convierta así un “elefante blanco”.

Según el gobernador regional, la obra terminó de construirse a mediados de agosto pasado.

Tonconi en Tacna se ha negado a responder preguntas específicas sobre el gasto y los errores cometidos en planificación y edificación del hospital. Siempre ha anunciado que convocaría en algún momento una conferencia de prensa, pero hasta la fecha no ha sucedido.

La periodista no le dio a Tonconi la oportunidad de responder los cuestionamientos y lo dejó hablando solo.