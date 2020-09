La ministra de Economía, Maria Antonieta Alva, deberá responder 80 preguntas ante el Congreso de la República en dos sesiones plenarias.

El congresista de Acción Popular aseguró que existe una desazón sobre el manejo económico del país frente a la pandemia de la COVID-19 y, por tanto, la titular del MEF tendrá que responder por el mal empleo de los bonos y la pérdida de trabajo de 7 millones de peruanos.

“Si bien pudiese haber un ánimo de censura en algunos grupos yo creo que lo prudente es escuchar sus respuestas y eventualmente tomar una decisión”, comentó.

Asimismo, Franco Salinas manifestó su asombro por la acción de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo por la ley de ascenso automático del sector salud aprobada por el Congreso de la República.

“La actitud del Gobierno ha demostrado una indolencia (...) Creo que la ministra demuestra una indolencia porque no todos son números (...) AP no está planteando una censura, pero no descartamos hacerlo luego de escucharla”, alegó.

Tras la designación de Vicente Zeballos como embajador de Perú ante la OEA, AP ha planteado modificar los requisitos para elegir a embajadores políticos de manera responsable.

“Tengo serias dudas de este nombramiento y creo que es un tarjetazo, es la devolución de un favor”, añadió.

