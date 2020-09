La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se dirigió a los congresistas luego de responder los dos pliegos interpelatorios de las mociones 11349 y 11854 para su interpelación este viernes.

En efecto, para la titular del MEF contestar las 82 preguntas planteadas le permitieron “exponer ciertas políticas del Estado” así como los conceptos del plan económico ejecutado durante el estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Sepan que estoy honrada de servir a mi país desde el cargo que me confió el presidente de la República (Martín Vizcarra), así como lo estuve antes en mis once años que llevo trabajando como funcionaria pública”, dijo al término de su exposición.

En esa misma línea, Alva destacó la responsabilidad que viene asumiendo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dentro de “una crisis económica sin precedentes”, por lo que aseguró que solo busca “soluciones a corto plazo que no afecten ni hipotequen el futuro de la nación”.

“No es, por su puesto, una tarea fácil y puede evidenciarse también con las preguntas que hoy he respondido. Estas dan cuenta de lo difícil que es este momento en la historia de la República y lo complejo que es tomar decisiones en medio de una pandemia que no termina y que no sabemos cuándo va a terminar”, expresó.

Del mismo modo, resaltó que muchas de las interrogantes de los parlamentarios se basan en “el daño económico” que generó la cuarentena en el país así como la reapertura económica en las diferentes fases para combatir la enfermedad.

No obstante, señaló que el Ejecutivo viene “diseñando oportunamente” una respuesta a la pandemia para que el Perú se recupere “en el plazo más corto posible”, ya que, de acuerdo a Alva Luperdi, lo más importante es: preservar las fuentes de trabajo, cuidar la economía y tomar las decisiones responsables que no generen nuevos problemas.

“Sé que sus cuestionamientos se basan en una honesta preocupación que tienen en la vida de los peruanos. Preocupación que compartimos en el Ejecutivo. Reitero mi intención de trabajar en conjunto respetando las reglas de nuestra Constitución para enfrentar así al único enemigo que hoy tenemos”, finalizó.

