Julio Guzmán: “Me pidieron dinero en tres ocasiones para no excluir mi candidatura”

Julio Guzmán se pronuncia por un reciente caso que conecta a Los Cuellos Blancos con su interrumpida carrera electoral de 2016 donde le pidieron miles de dólares hasta en tres ocasiones para aprobar su candidatura. En esta entrevista, el presidente del Partido Morado asegura además que seguirá colaborando con las autoridades, incluyendo las del caso Odebrecht.

¿Cuándo declarará nuevamente por el pedido que le hicieron de US$600 mil para evitar la caída de su campaña en 2016?

Solo hice una declaración el 5 de agosto, el 29 de julio pasado declaró nuestro ex asesor legal de campaña, Carlo Magno Salcedo. Ahora solo esperaremos que nos vuelva a citar la fiscal Rocío Sánchez para contribuir con las investigaciones y se llegue al fondo. Lo último que ha salido en medios comprueba que nos robaron la elección en 2016 para impedir que ganáramos en segunda vuelta. Hubo una mafia de Cuellos Blancos electorales que estuvo detrás. Parece que quieren silenciar a colaboradores.

¿Identificó a los intermediarios del ofrecimiento ante la fiscal Rocío Sánchez?

Eso lo cuento en mi libro de memorias. Fueron tres ocasiones en las que me pidieron dinero, cuando estaba concentrado en la campaña. Mi círculo de campaña me informa de ello. Las dos primeras veces pidieron $250 mil y el último, que fue tres días antes de que el JNE diera su decisión final, me pidieron $600 mil.

Uno de los colaboradores de la fiscal Sánchez, Pablo Morales, indicó que hubo una “intromisión de la Fiscalía Suprema” con el pedido rechazado de prisión preventiva en su contra. ¿Lo considera así también?

A mí me parece rarísimo que justo ahora el fiscal Jesús Fernández Alarcón, que fue uno de los que votó para nuestra exclusión, pidiera prisión contra los colaboradores. Ellos (Pablo Morales y Miguel Torres Reyna) llevan colaborando dos años con la justicia y justo ahora pide la medida. Es el comienzo de muchos involucrados, pero falta saber quién pagó las coimas al JNE. Eso no debería volver a ocurrir en el Perú para nadie jamás. Si este caso no se resuelve antes de abril del 2020, las elecciones no se podrán llevar con la legitimidad que todos queremos. Será un golpe tremendo para la democracia si las cosas siguen así, todo tiene que avanzar lo más pronto posible.

¿Por qué no hizo la denuncia formal en 2016?

Nunca la presentamos ante el Ministerio Público porque no tuvimos pruebas. Pero esperamos que el caso se aclare con las indagaciones.

¿Ya fue citado por el fiscal Pérez por la investigación que le abrieron en julio por el caso Odebrecht?

Estamos preparando la información para sustentar pero esperamos que este incidente termine lo más rápido porque no es justo que se abra un caso porque un tercero me denuncie sobre la base de una entrevista en televisión. Colaboraremos, pero lo único que pedimos es celeridad en este y el otro caso (de la fiscal Sánchez). Ratifico que estaré presente en todas las citaciones.

PUEDES VER: Acción Popular promueve interpelación contra el canciller por designación de Zeballos

¿Hay otros nombres para las elecciones internas del Partido Morado y la candidatura al 2021?

Tengo la aspiración de ganar primero las elecciones internas. Sin embargo, las reglas para la democracia interna aún no están totalmente definidas. El partido está abierto a todos los militantes así como a los que están afuera y quieran participar en la democracia interna del partido.

¿Cree que en plazo de 8 meses se puedan esclarecer los casos que llevan la fiscal Rocío Sánchez y el fiscal Domingo Pérez?

Espero que en ambos casos se resuelvan y se investigue lo más rápido posible porque estamos a puertas de un proceso electoral. Los peruanos quieren un proceso legítimo y autoridades en las que puedan confiar. Se tienen que resolver para el bienestar del país. Este clima de dudas que se ha hecho en la ONPE y el JNE debe aclararse antes de las elecciones de abril.

Hubo una especie de división de los votos del Partido Morado con respecto al tema de la ONP. ¿No muestra ello el inicio de una ruptura en la bancada?

No creo que eso sea correcto. La bancada en una inmensa mayoría de veces en el Pleno ha coincidido de forma voluntaria. Siempre hay temas complejos en los que diferentes puntos de vista estarán presentes. Además, quiero puntualizar que estoy en desacuerdo con esa iniciativa, es inconstitucional. El proyecto no les dice la verdad a los peruanos y se les he hecho saber a la bancada posterior a esa votación. En el futuro la bancada morada se seguirá comportando con la misma sensatez y equilibrio como en la primera legislatura. Hay una mayoría que lamentablemente está optando por el populismo y el facilismo. Nosotros en cambio estamos impulsando la reforma política.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.