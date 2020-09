Fiscalía insiste en la prisión preventiva de Nadine Heredia por Gasoducto

En una audiencia virtual, el fiscal superior y coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, sustentó ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Nacional los motivos por los que se debe imponer prisión preventiva a la ex primera dama de la Nación Nadine Heredia Alarcón en el caso del Gasoducto.

Nadine Heredia y su abogado Jefferson Moreno se opusieron al pedido de la fiscalía. Ellos señalan que se debía confirmar la resolución del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena que denegó ese pedido, al considerar que no hay evidencias claras y objetivas de la existencia del delito.

La audiencia continuará hoy con la sustentación de la fiscalía sobre los motivos por los que también se debe imponer prisión preventiva a los exministros Luis Castilla y Eleodoro Mayorga.

Gravedad del delito

El fiscal Vela Barba se centró en establecer que el delito de asociación ilícita y colusión en el caso del Gasoducto debe darse por probado y que, por tanto, al ser un delito grave, debe imponerse la prisión preventiva porque existe la posibilidad de que Nadine Heredia huya del país.

La fiscalía sustenta esa convicción sobre la existencia del delito, más allá de toda duda razonable, en las declaraciones de José y Hernando Graña, sus agendas electrónicas y el supuesto veto −que la fiscalía también considera probado− del gobierno de Ollanta Humala a las empresas de los Graña.

La única prueba nueva que adicionó el fiscal fue la agenda de José Graña, en la cual se anotaron las reuniones en las que Jorge Barata le habría contado de los pedidos de Nadine Heredia en el tema del Gasoducto.

El juez Sánchez Balbuena había resuelto que las declaraciones de los Graña no se podían confirmar entre sí. En este sentido, la fiscalía no ofreció nada nuevo.

Uno de los jueces preguntó sobre los elementos puntuales que probarían la asociación ilícita y la fecha a partir de la cual se habría dado el pacto colusorio, otro de los puntos observados por el juez.

Vela insistió en que la asociación estaba dada por la existencia de una organización criminal que tomó el poder para enriquecerse y que no se necesita una fecha exacta para la colusión, porque es un delito que fue progresivo en el tiempo.

“Fueron reuniones técnicas”

La ex primera dama de la Nación Nadine Heredia señala que su participación en reuniones con funcionarios sobre el tema del Gasoducto fue por un tema informativo de apoyo al gobierno de su esposo, al tratarse de un proyecto social.

Señaló que sobre la entrega de los US$ 3 millones de Odebrecht en la campaña electoral, solo hay una acusación que todavía no se ha probado y que no hubo ningún veto a los Graña, por lo que ganaron varios contratos con el Estado en ese gobierno.

Por último, pidió a los jueces tener en cuenta que siempre se ha sometido a las decisiones judiciales.