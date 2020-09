RMP sobre reforma de la ONP: “Es una propuesta que se puede pagar” [VIDEO]

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antoniera Alva, dio a conocer el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo para reformar las pensiones de la Oficina de Normalización Previsional.

Rosa María Palacios recalcó que la ley de la ONP aprobada por el Congreso de la República costaría 15 millones de soles aproximadamente. No obstante, esta norma no es viable por dos razones: el Estado no cuenta con ese monto y, según la Constitución, el Legislativo no tiene iniciativa de gasto.

“Regalar plata a los aportantes de la ONP no va a ir a los más pobres del Perú, entonces estamos hablando de una minoría”, indicó.

¿Cuál es la propuesta? La conductora de RTV explicó que el proyecto de ley busca que los afiliados solo aporten 10 años y reciban una pensión de 250 soles.

Además, se les otorgará un bono de 760 soles para los pensionista y para aquellos afiliados que en estos momentos no estén aportando.

La letrada precisó que la iniciativa del Gobierno también propone que las personas independientes puedan aportar para acceder a una pensión en el futuro y la oportunidad de seguir tributando, pese a haberse jubilado en la ONP.

“Solo para este año cuesta 1 560 millones de soles, es decir, la décima parte de lo que planteaba el Congreso, es pagable (...) Es una propuesta que se puede pagar”, comentó.

Para RMP, lo adecuado sería que el Parlamento acepte la propuesta del Ejecutivo, sin embargo, aclaró que esto es poco probable.

