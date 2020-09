Nadine Heredia: Sala de Apelaciones dejó al voto el pedido de prisión preventiva en su contra

Luego de que este miércoles 2 de septiembre la Fiscalía solicitara prisión preventiva por 36 meses contra la ex primera dama Nadine Heredia, quien viene siendo investigada por el Caso Gasoducto del Sur (GSP) y Odebrecht, la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción del Poder Judicial decidió dejarlo al voto.

Durante la audiencia pública, el coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, sustentó al tribunal superior la apelación a la medida restrictiva que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena le denegó en primera instancia.

Como se recuerda, Nadine Heredia es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada cometidos al facilitar a la constructora Odebrecht su participación en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

PUEDES VER Fiscalización del Congreso cita a Martín Vizcarra para este viernes

Vela sustentó apelación a negativa de prisión preventiva contra Heredia

Rafael Vela, manifestó que se había demostrado la participación de Nadine Heredia en la estructuración de una organización criminal la cual buscó llegar al poder para favorecer sus intereses personales.

Asimismo, señaló los diferentes cambios en las normas que se efectuaron para facilitar la participación de la empresa Odebrecht en la megaobra del Gasoducto Sur Peruano, al igual que con el nombramiento de los ministros de Energía y Minas, y de Economía y Finanzas durante el gobierno de Ollanta Humala.

Recordó además la investigación seguida a la ex primera dama Nadine Heredia y al expresidente Ollanta Humala, por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht.

Vela sustentó lo dicho tomando en cuenta la documentación que está en los sistemas Drousys y My Web Day de la constructora brasileña, que señala el dinero despachado mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas (Caja 2) y que se entregó mediante el relacionista público Valdemir Garreta y la empresa Construmaq.

Ollanta Humala y Nadine Heredia. Foto: AFP.

Añadió que Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht en Perú, reconoció en el acta de culpabilidad que sí realizó pagos por dicho caso. Aclaró que se encuentran investigando si ocurrió el delito de cohecho y solicitarán a Barata su descargo, para poder abrir un caso sobre lo mencionado.

El coordinador del equipo especial Lava Jato mencionó que Hernando Graña, aspirante a colaborador eficaz, aseveró que llevó a cabo reuniones con la ex primera dama y Jorge Barata.

Luego de presentar sus alegatos, pidió que se declare fundado su pedido de prisión preventiva. De igual modo, indicó que el juez de primera instancia Carlos Sánchez Balbuena no habría considerado de manera imparcial los elementos de convicción que fueron presentados, por lo cual solicitó apartarlo del caso.

Defensa de Nadine Heredia sostiene falta de argumentos

A su turno, Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia, realizó su sustentación respecto a todo lo mencionado por Rafael Vela. Empezó diciendo que en esta instancia era imposible apartar al juez Carlos Sánchez Balbuena, en vez, se podía realizar otro mecanismo llamado recusación.

Respecto a lo mencionado por la Fiscalía acerca de una concertación entre su patrocinada y Odebrecht para favorecerlos con el proyecto GSP, esto no era parte de la versión del representante de la constructora brasileña en Perú. Añadió que dichos pagos no se habrían entregado a Heredia, sino a particulares.

Gasoducto Sur Peruano. Foto: Cortesía.

Acerca de las nuevas declaraciones de Hernando Graña sobre reuniones con la ex primera dama, expuso que no han sido acreditadas, porque no se encuentran registradas en su agenda digital. Además, en primera instancia no fueron considerados como testigos directos del presunto delito.

Jefferson Moreno recalcó que las reuniones que se llevaron a cabo entre algunos funcionarios y Nadine Heredia, no fueron como funcionaria pública, sino únicamente de carácter informativo.

Al recordar el cuestionamiento sobre el arraigo laboral sustentó diciendo que su patrocinada “ha constituido una empresa y nosotros hemos presentado la boleta de venta electrónica. Como elemento nuevo hemos presentado la declaración de impuestos de julio y agosto”.

Nadine heredia niega su participación en reuniones técnicas sobre GSP

La ex primera dama Nadine Heredia sostuvo que no participó “en ninguna reunión técnica” del proyecto Gasoducto Sur Peruano durante el gobierno de su esposo Ollanta Humala.

“No sé a qué se refiere el fiscal Rafael Vela cuando señala que he estado en reuniones técnicas (sobre el Gasoducto Sur). Yo no he estado en ninguna reunión técnica porque no tengo conocimiento de los términos que son cuestiones muy alejadas de mi carrera, muy alejadas de mi conocimiento”, manifestó Nadine Heredia durante la audiencia de apelación para la prisión preventiva en su contra.

Nadine Heredia negó haberse reunido para conocer cuestiones técnicas sobre el GSP. (Foto: Captura Justicia TV)

Precisó que sí estuvo presente en “reuniones informativas” sobre el GSP pues se trataba de un proyecto social: “El Gasoducto era un proyecto social, que iba a significar trabajo para más peruanos, sobre todo de la macrorregión sur. Significaba gas para todos esos sectores que tenían gas, pero no podían utilizarlo. Era un proyecto social para esos sectores de la población y tenía que estar medianamente informada de cómo iba”.

En otro momento, se refirió a la reunión que mantuvo con los ejecutivos de Graña y Montero, y negó haberlos presionado para que desistan de su participación en las obras del Estado.

“Con respecto a si fueron reuniones para presionar a los señores Graña a no participar de ciertas obras, yo les puedo decir que me he reunido con otros periodistas [...] en la misma línea en la que me reuní con los señores Graña y nada tiene que ver con obras, sino únicamente para que respeten la objetividad del tratamiento al gobierno”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.