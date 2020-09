La ex primera dama Nadine Heredia sostuvo que no participó “en ninguna reunión técnica” del proyecto Gasoducto Sur Peruano durante el gobierno de su esposo Ollanta Humala.

Esto, en respuesta a lo dicho por el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, quien detalló que Heredia se habría reunido “permanentemente”, asegurando un “abuso de poder” dentro de las contrataciones del gobierno con la empresa Odebrecht.

“No sé a qué se refiere el fiscal Rafael Vela cuando señala que he estado en reuniones técnicas (sobre el Gasoducto Sur). Yo no he estado en ninguna reunión técnica porque no tengo conocimiento de los términos que son cuestiones muy alejadas de mi carrera, muy alejadas de mi conocimiento”, manifestó Nadine Heredia durante la audiencia de apelación para la prisión preventiva en su contra.

Asimismo, la ex primera dama explicó que solo estuvo presente en reuniones informativas debido al “carácter social” en los contratos para dicho proyecto, el cual a la vez significaba “trabajo para más peruanos”.

“El proyecto del Gasoducto era un proyecto social, era un proyecto que iba a significar trabajo para más peruanos, sobre todo de la macrorregión sur. Era un proyecto que significaba gas para todos esos sectores que tenían gas, pero no podían utilizarlo. Era un proyecto social para esos sectores de la población y tenía que estar medianamente informada de cómo iba”, expresó.

En otro momento, Rafael Vela insistió en que el Poder Judicial debe acceder al pedido de la Fiscalía de dar 36 meses de prisión preventiva a Heredia Alarcón, y contra los exministros Luis Castilla y Eleodoro Mayorga, tras ser acusados por el Ministerio Público por, presuntamente, favorecer a la empresa Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Por otra parte, Nadine Heredia señaló que “no hubo ningún veto” a Graña y Montero en la gestión de Ollanta Humala y que si se reunió con los dueños de dicha corporación, fue solo para “pedirles objetividad” en el tratamiento de la información.

“Con respecto a si fueron reuniones para presionar a los señores Graña a no participar de ciertas obras, yo les puedo decir que me he reunido con otros periodistas [...] en la misma línea en la que me reuní con los señores Graña y nada tiene que ver con obras, sino únicamente para que respeten la objetividad del tratamiento al gobierno”, agregó.

Posteriormente, la Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia decidió dejar al voto el pedido de la Fiscalía de otorgar 36 meses de prisión preventiva a Nadine Heredia. luego de que el juez Juan Sánchez Balbuena decidiera darle comparecencia restringida junto a Luis Castilla y Eleodoro Mayorga.

