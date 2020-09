Martha Chávez sobre expresiones racistas contra Zeballos: “No fue para descalificarlo”

Martha Chávez se disculpó por las declaraciones racistas hacia el ex primer ministro Vicente Zeballos, durante la sesión virtual de la Comisión de Constitución, realizada el pasado martes 1 de septiembre.

En dicha reunión, la congresista de Fuerza Popular criticó la designación del exjefe del gabinete ministerial como representante del Perú ante la OEA y señaló que lo mejor hubiese sido que lo nombren como embajador de Bolivia por sus “rasgos andinos”.

PUEDES VER Martha Chávez: piden a Ética investigarla de oficio por expresiones contra Zeballos

Las palabras de Chávez fueron rechazadas por el presidente Martín Vizcarra, miembros del Ejecutivo e incluso su propia bancada parlamentaria.

Asimismo, la Comisión Nacional contra la Discriminación (Conacod) se pronunció e invocó a las autoridades a expresarse respetando el derecho a la igualdad, la no discriminación y valorando la diversidad étnica y cultural de nuestro país.

Este miércoles 2 de septiembre, la legisladora tomó la palabra durante una nueva sesión de la Comisión de Constitución y aunque pidió disculpas por sus comentarios, descartó que sean racistas.

“Señalé que el señor Zeballos, quien nació en Tacna, pero ha sido político por Moguegua y conoce perfectamente la situación de esa región, debió ser enviado ahí (a Bolivia). Y agregué, no como un agravio, y tampoco para descalificarlo, sino como una fortaleza en un cargo diplomático, por qué no se lo envía allá tomando en cuenta sus rasgos andinos. Y sí, utilicé esa palabra y además el compartir esas características con el pueblo boliviano”, comentó Martha Chávez.

La parlamentaria de Fuerza Popular manifestó que cuando dio esas declaraciones ningún integrante de la Comisión de Constitución la criticó en ese momento.

“Señor presidente, (Omar Chehade) yo no soy racista. Soy una persona mestiza, que no cree en la supremacía. Además, tengo fundamentos católicos, prácticos y reales. Creo que cada persona tiene una dignidad en sí misma, más allá de toda circunstancia”, agregó.

En esa línea, Chávez cuestionó que se busque agraviarla y crear difamaciones en su contra. “No voy a permitir esto (...) A mí no me van a asustar. Yo no me corro”, subrayó.

“Como no quiero que se use esto como cortina de humo, ni se afecte a los integrantes de la Comisión de Constitución (...) retiro las palabras que expresé el día de ayer, pero porque no me quiero prestar a esa campaña maliciosa de aquellos que tienen falsos valores”, puntualizó la congresista.

PUEDES VER Martha Chávez: las veces que sus comentarios generaron rechazo

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.