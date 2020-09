La bancada de Alianza Para el Progreso presentó el proyecto de ley N° 6098-2020-CR, de autoría del congresista César Combina Salvatierra, el cual busca suspender la multa para quienes que no asistan a votar en las elecciones de 2021.

Combina indicó a La República que esta propuesta legislativa nace a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país, para priorizar la salud de los peruanos frente al riesgo de contagio que podría generar el asistir de manera masiva a las próximas elecciones.

“El Estado ha demostrado que no tiene capacidad de focalización; entonces, cómo se le puede pedir a un ciudadano que tenga la seguridad y la certeza de ir a votar con la tranquilidad sanitaria si lo estamos obligando”, precisó en declaraciones a este medio.

Asimismo, sostuvo que el mencionado proyecto de ley no requiere reforma constitucional, por lo que se puede aprobar con la votación de mayoría simple.

Exoneraciones que plantea el proyecto de ley

El proyecto de ley N° 6098-2020-CR no plantea únicamente eliminar la imposición de multa a quienes no vayan a emitir su voto en las elecciones de 2021, sino que también los exime de las restricciones comerciales, civiles, administrativas y judiciales que conlleva este acto.

“Nosotros en este proyecto de ley lo que planteamos es que no solamente retiramos la multa, sino que además le quitamos todas las limitaciones contractuales y del desarrollo normal de un ciudadano e inclusive vamos más allá, prohibiendo el uso de un holograma electoral”, explicó el representante por Junín.

En este sentido, en su propuesta legislativa también contempla eliminar la obligatoriedad de presentar el holograma electoral al momento de realizar trámites para los ciudadanos que decidan no acudir a emitir sus votos en las elecciones de 2021.

Especialistas no están de acuerdo con la posible normativa

Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, indicó al respecto que aún es muy prematuro establecer una norma de ese tipo, ya que todavía faltan varios meses para los comicios y no se conoce con certeza el futuro de la situación sanitaria del país.

“La obligación del voto en nuestro país tiene correlato en la multa. Si este domingo fueran las elecciones probablemente se tomaría esa medida, pero ya ni siquiera se está hablando de eso, sino la pertinencia de la fecha de las elecciones, pero no es el caso”, añadió.

En la misma línea, opinó que dicha medida genera confusión, pero que estaría siendo utilizada por el Parlamento para conseguir la aprobación de la población: “Hay muchos proyectos y medidas que se multiplican en el Congreso con tal de ganar cierto apoyo”.

Por su parte José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), manifestó que este proyecto de ley es populista, no tiene sustento técnico y complicaría el trabajo de los organismos electorales.

“La multa es un mecanismo legal por el cual se sanciona a la persona que incumple con esta obligación constitucional, si se plantea un proyecto como el que señala el señor Combina, esto ya no tendría sentido, ¿qué obligatoriedad va a tener si no existe ningún tipo de sanción? A mí me parece que no debería prosperar, porque tendríamos un problema de coherencia con una norma constitucional que es mandataria”, aseguró.

Además, mencionó el peligro de ausentismo electoral que ocasionaría esta iniciativa, la cual afectaría directamente a la ONPE y a los miembros de mesa que no se presenten el día de los comicios: “Algo que no está previendo el señor Combina es que los miembros de mesa también tienen multas. Si no van, se nos cae la elección”.

Anulación de multa podría generar ausentismo electoral

Sobre su propuesta legislativa, César Combina está convencido que no menguará la participación electoral. El congresista puso como ejemplo a Junín (la región a la cual representa), afirmando que en varias zonas los electores tenían “mayor limitación para emitir su voto”, pero esto no les impedía cumplir con su deber cívico.

“La no participación es una constante, con multa o sin multa siempre va a existir, pero creo que en esta situación de pandemia muchas personas no van a estar pensando en una multa, sino más bien en su vida”, resaltó. Sin embargo, los especialistas advierten que este proyecto ley podría ocasionar un ausentismo electoral.

Fernando Tuesta considera que, de aprobarse la normativa, se podría cuestionar la legitimidad de los comicios debido a la poca presencia de los votantes: “Si uno tiene una alta participación en la elección, también obtiene una alta legitimidad, obviamente acorde a cómo se ha llevado a cabo la elección “.

Para José Tello, el problema radica en el ausentismo de los miembros de mesa, que tienen un papel clave en el desarrollo de las elecciones de 2021.

“Eso de la confianza en el elector es respetable, pero, siendo realistas, eso es un acto de fe, y con ello no puedes sacar una norma que tiene que ser fría, concisa, y sobre todo práctica. Si saca una norma que está yéndose contra la coherencia normativa y que en rigor no tiene ningún tipo de validación con cifras, con un análisis más de fondo, creo que está complicado”, apuntó.