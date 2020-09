El exministro del Interior Carlos Basombrío consideró que Jorge Montoya debería renunciar a dicho portafolio del Estado “por autoestima, por amor propio”, al ser responsable político de los hechos acontecidos en la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, donde fallecieron 13 personas asfixiadas.

“Debería renunciar por autoestima, por amor propio, porque uno no puede tener alguna responsabilidad operativa, pero lo ocurrido en su gestión ha sido una cosa horrorosa y él fue parte involuntaria de un encubrimiento, que le hace mucho daño a las familias”, dijo Basombrío en diálogo con Canal N.

Basombrío Iglesias añadió que “ha estado en esa posición y corren cosas trágicas”. “Me pongo en esta circunstancia y si fui engañado tan tontamente, si no pedí las cámaras, si me baso en la palabra del director de la Policía, quiere decir que el hombre estaba muy solo en el ministerio. No tenía capacidad de formarse una opinión propia”, dijo.

El exministro, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, acotó que si Jorge Montoya no renuncia al Ministerio del Interior y prevalece el respaldo del Ejecutivo, su administración estará “marcada por un final próximo”.

“Así no renuncie, así el presidente resista la presión, va a ser un ministro cojo, que está a la espera de la siguiente crisis para que salga. Esta puede sobrevivir, pero está con el agua hasta el cuello. Es una gestión marcada por un final próximo, porque crisis en el sector Interior habrá”, exclamó.

Jorge Montoya: “Mi cargo está permanentemente a disposición del presidente”

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ministro del Interior (Mininter), Jorge Montoya, afirmó que todos los informes presentados a la fecha presentan cuestionamientos sobre el desarrollo del operativo policial en el centro nocturno Thomas Bar.

En ese sentido, Montoya indicó que se evidenció irregularidades en el recojo y la custodia de evidencia. “Habría alteración documental y se habría brindado información falsa en el documento oficial”, adicionó.

Asimismo, el titular del Mininter resaltó que su cargo está a disposición del jefe de Estado, Martín Vizcarra. “Mi cargo esta permanentemente a disposición y depende del presidente de la República”, expresó.

