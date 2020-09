Walter Martos anuncia que nuevos spots de prevención serán “adecuados a las zonas”

Luego de que el Gobierno lanzara una campaña de prevención llamada “El COVID no mata solo, no seamos cómplices”, el cual tiene la finalidad de concientizar a la población y evitar todo tipo de reuniones y visitas, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, anunció que se crearán más spots de este tipo pero adecuados a las diferentes zonas del Perú.

Su participación se llevó a cabo durante el mensaje a la nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, este martes 1 de setiembre. “En los próximos días estarán saliendo spots masivos con los mensajes adecuados a las características de las zonas. También serán adaptados a la realidad y cultura de los diferentes lugares que tiene nuestro país”, manifestó Martos.

El primer ministro informó que la campaña de comunicación, que fue difundida desde el último domingo 30 de agosto, contará de tres fases que permitirá llegar a todas las localidades del Perú con un mensaje contundentes sobre las consecuencias de reunirse con varias personas durante la emergencia sanitaria.

Como se conoce, hasta el 1 de setiembre, se registró el fallecimiento de 29.068 pacientes a causa de la SARS-CoV2, según informó el Ministerio de Salud, por tanto, el Gobierno inició toda una campaña de radio, redes sociales y televisión para emitir los mensajes de “El COVID no mata solo, no seamos cómplices”.

Difusión de mensajes serán coordinados con organismos estatales

Walter Martos explicó, además, que se encuentran gestionando con los gobernadores y alcaldes a nivel nacional para lograr la mayor difusión posible, utilizando sus medios de comunicación locales y regionales.

“También estamos utilizando todas las plataformas de los sectores sociales como el MIDIS, Essalud y el Ministerio de Cultura con el fin de tener mayor alcance”, añadió el titular del PCM.

De esta manera, la campaña “El COVID no mata solo, no seamos cómplices” tratará de retratar situaciones en las que todos los peruanos se puedan identificar y tengan en cuenta el riesgo de contagio al cual no solo se exponen ellos mismos sino también a sus seres queridos, si están en contacto con otras personas.