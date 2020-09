RMP sobre casos Lava Jato: “Cuatro años y cero condenas” [VIDEO]

En diciembre del 2020, se cumplirán cuatro años del estallido del caso de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica ¿Cómo están los casos en el Perú?

Rosa María Palacios se refirió al inicio de la etapa de investigación fiscal contra Ollanta Humala por el caso Gasoducto Sur. La letrada sostuvo que si el Congreso autoriza la diligencia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el expresidente tendrá que presentarse ante la Corte Suprema.

“Se le está investigando por hechos que ocurren durante su presidencia. Por hechos anteriores también tiene procesos, pero no en su calidad de presidente de la República”, añadió.

PUEDES VER Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación por caso Gasoducto Sur Peruano

La abogada recordó que hasta el momento el Equipo Especial Lava Jato liderado por el fiscal Rafael Vela no ha logrado ninguna condena o juicio oral contra los políticos investigados por el caso Odebrecht.

Por otro lado, precisó que hay pocas acusaciones para la gran cantidad de información que se maneja. Por ejemplo, Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por fondos de campaña, sin embargo, el proceso está en control de acusación desde mayo.

Asimismo, precisó que el caso Metro de Lima es el más completo, pero que hasta ahora no hay juicio oral. La Interoceánica Sur que compromete al exmandatario Alejandro Toledo tampoco ha avanzado, pese a las colaboraciones eficaces que han revelado hechos importantes.

PUEDES VER Ejecutivo presentó demanda de inconstitucionalidad contra ley de ascenso automático al personal de salud

“Tenemos patrones que no están dando resultados, investigaciones de tres años, prisiones preventivas que son prisiones adelantadas, tipos penales que no aplican con condenas larguísimas, es decir, todos actúan en banda y todos lavan activos. Esa estrategia no está funcionando (...) Cuatro años y cero condenas”, manifestó.

Para RMP, es imprescindible que Rafael Vela reordene su trabajo y se centre en las causas que puede ganar con los imputados que puede acusar.

“No se puede cumplir cinco años del escándalo Lava Jato sin ningún condenado”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.