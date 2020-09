La noche de este del martes 1 de setiembre, Rennan Espinoza anunció que renunció al partido y la vocería de la bancada de Somos Perú debido a que su pedido de separar a Guillermo Aliaga Pajares no fue atendido.

“Ante los graves hechos que involucran a un miembro de mi bancada, solicité su suspensión, pero al no obtener una respuesta ni un gesto de desprendimiento de su parte, he decidido presentar mi renuncia a la vocería de la bancada y de Somos Perú”, expresó el parlamentario a través de su cuenta de Twitter.

“Lamento que las circunstancias, sumadas entre varias, me hayan obligado a tomar esta decisión. Lo pensé, medité y con gran dolor me voy. Hay cosas que no se pueden tolerar. Éxitos y buen viento, Somos Perú”, agregó el legislador.

Esta mañana, Espinoza Rosales, en su condición de vocero del partido, realizó el pedido de retiro de Aliaga Pajares por presuntamente estar coludido con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. No obstante, mediante redes sociales, el referido partido político negó que exista un pedido contra Guillermo Aliaga.

“El Comité Ejecutivo Nacional de Somos Perú es respetuoso de los estamentos partidarios y lo que dictamine el Comité Nacional de Ética y Disciplina del partido”, expresó la agrupación.

PUEDES VER Allegados de Vizcarra respondieron ante Fiscalización por presuntos favorecimientos

Guillermo Aliaga y su vínculo con Cuellos Blancos

El último domingo 30 de agosto, el programa Cuarto Poder emitió un informe en el que un colaborador eficaz reveló que el congresista Guillermo Aliaga Pajares (Somos Perú) y su padre, el empresario Guillermo Aliaga Manassevitz, se reunieron con el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos.

Dicho encuentro fue para solicitar ayuda en un juicio por deudas y desalojo, así como también para librar al hermano de Aliaga Manassevitz de un caso de violencia familiar.

Ante estas acusaciones, el parlamentario de Somos Perú manifestó que acompañó a su padre a una reunión con Ríos. Sin embargo, aseguró no tener ninguna relación con las “amistades” de su padre.

Asimismo, Aliaga Pajares renunció a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.

“Mi renuncia no obedece a acepciones de ningún tipo de comentario contra mi persona. Sin prejuicio de ello, con la finalidad de que el mencionado grupo de trabajo pueda continuar con sus labores, prefiero dejar el cargo en mención”, indicó en el documento.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.