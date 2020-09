Gerardo Sepúlveda Quezada, exsocio de Pedro Pablo Kuzcynski, es investigado en tres casos que involucran la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Esta mañana, mientras el Poder Judicial evaluaba su apelación para anular su impedimento de salida del país por 6 meses en el caso Interoceánica Sur (IIRSA Sur) y pueda retornar a Chile, Sepúlveda acudió a la sede del Equipo Especial Lava Jato para exhibir documentación referida sobre su empresa Westfield Capital, otro expediente donde es procesado por lavado de activos.

Por este caso, donde hizo la estructuración financiera a Odebrecht para los proyectos de la IIRSA Sur (tramos 2 y 3) y del Trasvase Olmos, tiene programado también para este 8 de setiembre terminar la entrega de informes y otros papeles afines sobre la empresa.

Además, el 10 de setiembre debe complementar esta información entregada con una declaración testimonial ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez desde la mañana.

En la carpeta sobre la carretera Interoceánica, en cambio, donde se le formalizó la investigación el pasado 22 de junio junto a otros implicados como PPK, Celso Gamarra Roig, René Cornejo Díaz por el mismo delito, Sepúlveda estará obligado a acudir el 17 de septiembre a la Fiscalía para presentar más documentos pertinentes para el caso. El 21 de este mes volverá al jirón Santa Rosa, en el Centro de Lima, donde declarará formalmente en condición de investigado

Por las indagaciones que se vienen realizando en el caso Olmos, donde Yehude Simon Munaro es el coprocesado de Gerardo Sepúlveda, este tiene una cita fijada para el próximo 26 de octubre donde entregará más informes y cuentas relacionadas con su empresa y Odebrecht. Al día siguiente, el 27 de octubre, declarará en la sede del Equipo Especial.

Vuelo cancelado

Durante la audiencia de apelación de este martes para que Gerardo Sepúlveda pueda volver a Santiago de Chile en el contexto del caso Interoceánica Sur, su defensa Percy García Cavero se refirió al documento de la Procuraduría ad hoc donde se advirtió que el último 14 de julio su defendido quiso abandonar el país pese a las restricciones.

En comunicación con este diario, el letrado precisó que efectivamente hubo un vuelo para ese día a las 5 de la tarde. No obstante, el 13 de julio fue notificado de la audiencia para el impedimento de salida del país por el caso Interoceánica Sur. “Escribí al cónsul chileno para decirle que Sepúlveda ya no viajaría porque tenía una audiencia y decidimos que se quedara en el Perú. No queríamos que haya malinterpretaciones”, sostuvo.

Gerardo Sepúlveda

Por ello, agregó, Sepúlveda no figura en la lista de tripulantes del 14 de julio pasado. “Él figuró allí hasta el 13. Al final el consulado envía su comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores informando que Sepúlveda no viajará y no viajó”, finalizó.

