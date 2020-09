Columbus sobre expresiones de Martha Chávez: “El caso tendrá que seguir su curso en Ética o la Fiscalía”

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular Diethell Columbus se refirió a las expresiones racistas de su homóloga Martha Chávez contra Vicente Zeballos y resaltó que su agrupación parlamentaria no avalará ninguna conducta inapropiada.

En diálogo con La República, Columbus Murata anunció que Martha Chávez tendrá que explicar ante la bancada fujimorista “qué pasó, porque yo no entiendo qué pudo ocurrir por su cabeza ese momento para decir lo que dijo, el contexto que quiso decirlo”.

Asimismo, el legislador consideró que si lo dicho por Chávez tiene como consecuencia una investigación en la Comisión de Ética o en la Fiscalía, la bancada de Fuerza Popular no se opondría.

“Han pedido que le abran un proceso en Ética Parlamentaria y le han presentado una denuncia penal [Fiscalía], ambas correrán el camino legal que corresponde, como bancada nosotros nunca vamos a apoyar ningún tipo de declaración o posición que implica incentivar conductas inapropiadas”, expresó.

“Ni la bancada, ni quien te habla, por más que Vicente Zeballos pueda parecernos un inepto e inadecuado porque no tiene la preparación ni el expertise para ocupar el cargo, pese a ello, nosotros no compartimos las poco felices declaraciones que hizo”, añadió Columbus.

Esta mañana, durante la sesión de la Comisión de Constitución, Chávez manifestó que el ex primer ministro, al ser de origen moqueguano, “quizá debió” no ser nombrado para la referida organización internacional, sino para que ejerza la función de embajador en Bolivia, debido a que es una “persona con rasgos andinos”.

“No puede significar que en plena pandemia se pase por alto la profesionalidad, la carrera de un diplomático que está asignado a una función ante la OEA, se le quite de en medio y se ponga a una persona que quizá debió ir a Bolivia, porque, como moqueguano, persona con rasgos andinos, debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de ese país”, expresó.

En consecuencia, el presidente de la República, Martín Vizcarra, lamentó la alocución de la parlamentaria. “Es realmente inaceptable”, exclamó el mandatario durante la conferencia de prensa.

Columbus sobre campaña del Gobierno: “Tampoco es que se diga que el culpable de todo es el ciudadano”

Consultado sobre la campaña “El COVID no mata solo. No seamos cómplices” impulsada por el Ejecutivo, Diethell Columbus apuntó que no está de acuerdo con el enfoque de “la culpa de todo la tiene el ciudadano”.

“Los resultado de la campaña se verán con data medible. Lo que no me parece, y no es un tema del resultado, es que la campaña esté enfocada a decir “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”, porque también es cierto que la COVID-19 ha estado matando con ayuda de la indolencia e ineptitud gubernamental”, sostuvo.

“Tampoco es que se diga que el culpable de todo es el ciudadano y no se reflexione sobre la inutilidad gubernamental. Entonces, tiene que medirse esta situación como un tema de responsabilidad compartida”, concluyó.

