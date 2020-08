Diversos sectores del Congreso cuestionan la orden del Tribunal Constitucional (TC) para cambiar su modalidad de votación en los plenos virtuales. Las posturas se dividen entre cumplir el mandato o desacatarlo.

El TC objetó que, en los plenos virtuales, las votaciones se hagan solo a través de los voceros de bancada. Para el TC, esto no respeta “el carácter personal, directo e indelegable del voto”.

PUEDES VER Somos Perú investigará a Guillermo Aliaga por presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto

“No he leído el fallo. La Mesa Directiva debe evaluar si debe cumplirse. Tendríamos que cambiar el reglamento”, dice Otto Guibovich (Acción Popular).

“Rechazamos la intromisión del TC. Esta modalidad es por la pandemia. No es que tengamos que cambiarla, podemos ajustarla”, aduce Fernando Meléndez, vocero de APP.

“Más allá del debate, se debe cumplir. Nadie delega el voto: el vocero no vota por el congresista. Pero un congresista no puede entrar en debate de si cumple o no un fallo del TC”, dice Diethell Columbus, vocero fujimorista.

PUEDES VER Empresario Luis Barsallo fue condecorado con un diploma por el Congreso

“Esa forma de votación es para ahorrar tiempo. El TC debe tomar en cuenta el momento que vivimos. Pero por nosotros no hay problema, lo que se disponga en mesa y pleno”, dice María Céspedes, del Frepap.

“Es una leguleyada. En el pleno, los votos se dan en un chat interno. Como están de salida los del TC, hacen esto por cumplir con el Gobierno. Debe seguir esta modalidad de votación”, alega José Vega, de UPP.

“Tenemos de sustento el chat. No tiene sentido lo que dice el TC, hay bancadas que votan divididas. Por lo tanto, se respeta el voto. Debemos seguir votando así mientras dure la pandemia”, dice Aron Espinoza, vocero alterno de Podemos.

PUEDES VER Comisión Permanente verá denuncias contra Héctor Becerril y Tomás Gálvez este lunes 31

“Para nosotros no hay diferencia, somos muy respetuosos de los votos. Si se da otra modalidad, demoraremos más, pero no hay problema”, dice Francisco Sagasti, del Partido Morado.

“Si se implementa lo que el TC dice, se ralentizarán las sesiones. Pero si es un mandato del TC, hay que obedecer”, aduce Rocío Silva Santisteban, vocera alterna del Frente Amplio. En tanto, voceros de Somos Perú prefirieron hacer mutis.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.