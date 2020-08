Somos Perú investigará a Guillermo Aliaga por presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto

El partido Somos Perú anunció que iniciará una indagación de oficio en el Comité Nacional de Ética de su organización contra el legislador y segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga Pajares, tras la difusión de un reportaje en Cuarto Poder en el que se revelan presuntos nexos con investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“El Comité Nacional de en base al Art. 8 de nuestro Estatuto actuará de oficio para iniciar una indagación sobre los hechos dados a conocer en el medio de comunicación y que involucran al Sr. Guillermo Aliaga Pajares”, se lee en un comunicado oficial del partido.

De acuerdo al reportaje, Aliaga Pajares y su padre, Guillermo Aliaga Manassevitz, buscaron la ayuda del ex juez supremo César Hinostroza y del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos, ambos procesados por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según un aspirante a colaborador eficaz, el padre del segundo vicepresidente del Congreso habría gestionado los contactos con los dos exmagistrados, a fin de procurarse ayuda en procesos en su contra.

La ayuda también habría sido buscada por el padre del legislador para librar a su hermano de un caso de violencia familiar.

Es justamente en la situación del tío del congresista Aliaga que su padre lo involucra, según el aspirante a colaborador eficaz citado en el referido reportaje.

Por su parte, el congresista Aliaga negó lo referido por el aspirante a colaborador eficaz en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto:

“Nunca me he reunido con él (Walter Ríos). En una ocasión tuve la oportunidad de verlo, dado que mi padre me pidió que lo acompañase a una reunión (...) Mi padre me comentó que estaba cerrando la venta de un evento, porque él tiene un restaurante, y en esa ocasión me dijo ‘por favor, acompáñame, para que puedas darme una suerte de aventón’. Pasé, saludé y más nada”, aseguró el parlamentario.

