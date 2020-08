Con motivo de concientizar a la población para evitar el contagio de la COVID-19 en reuniones con amigos y familiares, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lanzó una nueva campaña de comunicación llamada “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”.

Se trata de tres spots que fueron publicados este domingo 30 de agosto a través del canal de YouTube de la PCM. Los mismos serán emitido mediante otros medios de comunicación, como radio, televisión, redes sociales e incluso en la vía pública, para lograr una difusión masiva del mensaje de prevención.

La mensajes de la PCM sobre el contagio de la COVID-19

La Presidencia del Consejo de Ministros, liderada por Walter Martos, ha optado por mostrar situaciones específicas en los spots difundidos, en las que refuerza la importancia de cuidarse uno mismo para no convertirse en agente de contagio en casa.

Los vídeos de la campaña “El COVID no mata solo. No seamos cómplices” explican situaciones de la vida cotidiana antes de la pandemia, en las que reunirse con amigos, visitar a los abuelos o jugar un partido de fútbol eran completamente inofensivos.

Sin embargo, resalta que realizar estas actividades en plena pandemia pueden poner en peligro la vida de seres queridos, ya sea población de riesgo o no. Asimismo, la campaña busca la reflexión y el cambio de actitud de aquellas personas que actúan de manera egoísta, porque consideran que el virus no les puede afectar.

“El COVID no mata solo. No seamos cómplices” es una más de las campañas del Gobierno que junto a “Yo me quedo en casa” y “Primero mi salud” buscan formentar la prevención, la responsabilidad colectiva y la práctica de protocolos sanitarios.

Los vídeos ya han sido difundidos por los diferentes Ministerios del Gobierno a través de sus cuentas de Twitter. En tanto, la PCM ha implementado una página web con información de la campaña: https://www.noseamoscomplices.pe/