Un aspirante a colaborador eficaz reveló que el congresista y vicepresidente del Legislativo Guillermo Aliaga Pajares (Somos Perú) mantuvo un vínculo cercano con dos miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Así lo dio a conocer un reportaje emitido por Cuarto Poder.

El padre del parlamentario, el empresario Guillermo Aliaga Manassevitz, habría gestionado los contactos con el ex juez supremo César Hinostroza y el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos para recibir ayuda en un juicio por deudas y desalojo y librar a su hermano de un caso de violencia familiar.

Según el reportaje, Aliaga Manassevitz fue quien incorporó a su hijo, el congresista Aliaga, en las negociaciones.

En el proceso contra su hermano, el empresario recurrió a Walter Ríos y este, a su vez, integró a su asesor Gianfranco Paredes. Así lo relató el propio colaborador eficaz.

“Walter Ríos en el citado desayuno que se realizó en el citado restaurante Deli Bakery, llamó a su asesor Gianfranco Paredes Sánchez para que se constituya en dicho restaurante. El exasesor ingresa al restaurante. Después de unos minutos ingresa el empresario con su hijo Guillermo Aliaga Pajares para dialogar de un tema que tenía en el Callao y que se iba a resolver, en un Juzgado de Familia, una medida cautelar”, manifestó.

Incluso, el colaborador refirió que el ahora congresista de Somos Perú solicitó apoyo para su tío. Ante esto, Ríos habría dado la orden a su asesor de que buscara a un servidor judicial que les ayude.

No obstante, Guillermo Aliaga Pajares ha desmentido estas acusaciones. ”Nunca me he reunido con él (Walter Ríos). En una ocasión tuve la oportunidad de verlo, dado que mi padre me pidió que lo acompañase a una reunión (...) Mi padre me comentó que estaba cerrando la venta de un evento, porque él tiene un restaurante, y en esa ocasión me dijo ’por favor, acompáñame, para que puedas darme una suerte de aventón’. Pasé, saludé y más nada”, aseguró.

El mismo día de la reunión, el asesor informó a Ríos que todo estaba arreglado. Desde ese momento, Aliaga Manassevitz habría quedado en deuda con el entonces presidente de la Corte del Callao. Es así que comenzó a imprimir el boletín oficial de la institución de forma gratuita, según apuntó el colaborador.

Al hermano del empresario no se le dictaron medidas cautelares por la intercesión de Walter Ríos, aunque el proceso por violencia continuaba activo.

El congresista de Somos Perú aclaró, además, que no tiene relación alguna con los conocidos de su progenitor. “Las relaciones y las amistades de mi padre no las conozco. Yo no puedo responder por qué ha hecho o qué ha dicho mi padre. Yo lo quiero mucho, pero en esta situación yo tengo que deslindar completamente porque no he sabido de esta situación”, dijo.

“Lo que sí me parece sospechoso es que este supuesto colaborador eficaz haya hecho toda esta supuesta confesión en marzo del presente año, es decir, a pocos días o semanas de haber sido electo como congresista”, añadió.

El asesor toma partida

El reportaje de Cuarto Poder también dio a conocer que Gianfranco Paredes decidió comunicarse directamente con el padre del congresista para hablarle acerca de las posibilidades de archivar el cuaderno principal del caso de su hermano.

Esta relación continuó y finalizó con una llamada del 17 de abril de 2018, en la que Aliaga Manassevitz le pidió otro favor al asesor de Ríos. Este estuvo relacionado a un inmueble ubicado en La Victoria por el que el empresario no había pagado el alquiler durante más de tres años, mismo que se niega a devolver.

Padre de congresista da sus descargos

Guillermo Aliaga Manassevitz envió sus descargos a Cuarto Poder sobre el caso en cuestión. “Reconozco haber sido muy ligero a la hora de hablar con algunos clientes potenciales de mi restaurante, pero debe quedar claro que niego pertenecer a algún tipo de grupo que vayan en contra de la ley”, indicó.

Asimismo, deslindó a miembros de su familia en los vínculos que estableció con Ríos e Hinostroza. “Soy el único responsable de mis acciones y palabras... Como padre, siempre he intentado dar lo mejor a mis hijos durante toda la vida y es por esto que lamento que ahora se vean inmersos de manera indirecta en mis acciones”, subrayó.

