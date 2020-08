Congresista Cecilia García se burló de pandemia en marcha donde regaló turrones y se enfrentó a la PNP

Un nuevo registro en vídeo muestra a la congresista de Podemos Perú, Cecilia García, promoviendo la aglomeración de personas durante una manifestación a favor de la devolución de las ONP, pese a las medidas de distanciamiento social durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Como se recuerda, el último 21 de agosto la congresista Cecilia García fue detenida por efectivos de la Policía Nacional del Perú luego de liderar a un grupo de protestantes camino a la sede del Congreso de la República.

PUEDES VER Vicepresidente del Congreso tendría vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto

En aquella ocasión, la legisladora aseguró que únicamente asistió a la comisaría por cuenta propia para verificar que se respetaran todos los derechos de un grupo de ciudadanos que pasó cerca de su balcón lanzando arengas.

“Estoy en mi despacho, no he sido arrestada como han mencionado. Es verdad que yo he ido en el portatropas con mis hermanos (...) No es que de pronto me hayan detenido y me hayan llevado, en lo absoluto. Me subí al portatropas y como este empezó a caminar no me iban a bajar por allí. Les dije: ‘Los voy a acompañar porque el señor tiene una herida, le han tirado un varazo y me quiero asegurar de que cuando llegue a la comisaría, reciba atención’. Eso es todo”, relató a través de un vídeo en sus redes sociales.

PUEDES VER JNE avala propuesta sobre pago y descanso remunerado para miembros de mesa

Sin embargo, un revelador informe de Panorama muestra a la parlamentaria Cecilia García liderando la protesta junto a un grupo de simpatizantes, quienes pese a las medidas de distanciamiento social por el nuevo coronavirus (COVID-19) decidieron enfrentar a la Policía exigiendo la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

“Si el presidente sigue con su tontería, hacemos nuestro partido de la ONP”, se le escucha decir en un momento de la reunión.

Luego de ser grabada, incluso regalando turrones a los manifestantes en medio de un tumulto propicio para la proliferación del virus, la congresista de Podemos Perú fue reprendida verbalmente por la Policía debido a su irresponsable actitud y llevada en un portatropas.

“¿Por qué promueve eso? Estamos en estado de emergencia, ¿Por qué promueve que se aglomeren?”, le espeta uno de los efectivos.

“No estoy apoyando, ustedes nos están aglomerando”, sostuvo ella.

Finalmente, García Rodríguez fue puesta en libertad y horas después publicó un vídeo en el cual asegura que solo intentó defender a los aportantes de la ONP.

#NoEstoyDetenida Estoy esperando que se inicie el pleno a las 4 pm, para debatir lo de la #ONPDignidad Aqui les comento lo que sucedio 👇👇 Posted by Cecilia Garcia Rodriguez on Friday, August 21, 2020

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.