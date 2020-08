Nuevamente un personaje político de Puno tuvo controversiales declaraciones acerca de la actual pandemia de la COVID-19. En esta ocasión, el expresidente regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán, señaló que el coronavirus es una pandemia falsa.

La exautoridad regional utilizó su programa radial que tiene en una emisora de Puno para desinformar a la población. “¿Creen que todos somos tan estúpidos y tan tontos? Está pasando de ser de una falsa alarma a convertirse en un pandemia falsa. Este virus señores, no es más que una pandemia falsa o una farsa, así como lo oye usted”, dijo en su programa radial.

En su mismo programa, Fuentes Guzmán incitó también a la población a no usar mascarillas para prevenir el contagio. Agregó que las personas parecen “payasos” y que él, en lo personal, no usa barbijo. “Ahora el uso de mascarilla, señores, los científicos dicen que no hay necesidad de usarla, quienes deben usar son los enfermos. Por gusto estamos ahí como payasos, parecemos fantasmas en las calles. Yo personalmente no la uso”, dijo Fuentes días atrás en su programa radial en la radio Onda Popular.

Piden investigación

Sus polémicas declaraciones han llevado a que diversas autoridades en Puno pidan al Ministerio Público que inicie una investigación en su contra.

Recientemente el presidente del Comando COVID-19 de Puno, Fredy Velásquez Angles, exhortó al Ministerio Público a interponer una denuncia contra Hernán Fuentes.

Velásquez señaló que no sería la primera vez que Fuentes esté desinformando a la población en su programa radial.

El Colegio de Periodistas en Puno también hizo el mismo pedido. “Considero que el representante del Ministerio Público debe aperturar una investigación de oficio por presunto delito de propagación de enfermedades peligrosas”, dijo tiempo atrás el decano Samuel Vilca.