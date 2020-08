Vicente Zeballos Salinas, expresidente del Consejo de Ministros, fue designado por el presidente Martín Vizcarra como representante permanente del Perú ante la OEA mediante la resolución suprema Nº 088-2020-RE.

Zeballos manifestó que tiene las aptitudes para cumplir el cargo. “Tampoco soy un improvisado. He sido ocho años congresista de la República y, en gran parte de esos años, he sido representante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hace años fui becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana, hice una especialización de cerca de un año en relaciones exteriores en la escuela diplomática de Madrid, España; y soy docente de derecho internacional público”, declaró a RPP.

“Voy con la mejor voluntad y creo tener las competencias suficientes para asumir esta tarea”, agregó.

El extitular de la PCM refirió que tenía conocimiento de la decisión del mandatario desde días atrás, y que se trata de una decisión de estricta responsabilidad de Vizcarra Cornejo. “Esto recae en la responsabilidad del presidente. El servicio diplomático dispone que es potestad discrecional del presidente designar embajadores políticos. Esto no es nada nuevo”, aseguró.

Acerca de los rumores sobre una supuesta promesa del mandatario para otorgarle un cargo cercano al Estado, el expremier rechazó tal afirmación. “La política en cierta forma no son negociaciones ni son compromisos de disponibilidad ni de voluntad política”, expresó.

Además, enfatizó que su designación se encuentra regulada por las normas vigentes. “(El nombramiento) es una potestad enmarcada en la Constitución. El presidente puede nombrar hasta un 20% como embajadores diplomáticos. Está dentro de lo que dice el marco normativo”, refirió Zeballos.

Descartó también que el nombramiento sea una retribución por parte del presidente de la República. “Este es un cargo de confianza que me otorga el privilegio de representar a nuestro país ante un organismo tan importante como es la OEA”, dijo.

Cuestionamientos de entrega de oxígeno

Con respecto a los cuestionamientos de su nueva designación ante la OEA por la falta de agilidad en la entrega del donativo de oxígeno medicinal a hospitales de la región de Arequipa, aseguró que eran comentarios malintencionados.

“Lamento ese tipo de comentario que es predeterminado y dirigido. Me he presentado en la Comisión de Fiscalización y he aclarado de manera documentada. En principio, quien toma la iniciativa de tocar las puertas de la empresa Southern Perú es mi persona (...) Qué peruano podría estar en contra de la predisposición de la empresa privada para favorecer la salud de todos los ciudadanos”, subrayó.

