Valdez: “Yo también integro la Comisión de Relaciones Exteriores y eso no me hace diplomático”

El primer vicepresidente del Congreso criticó la designación de Vicente Zeballos como representante permanente ante la OEA y manifestó que el nombramiento es un mensaje erróneo para los jóvenes y desincentiva la labor de los diplomáticos del país.

“Creo que designar a dedo un cargo a un funcionario que debiera estar reservado para profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se preparan y debiera ser ese su aliciente de llegar a ese tipo de cargos, pues derrumba la aspiración que tiene un funcionario de Relaciones Exteriores”, manifestó el parlamentario en diálogo con La República.

Respecto a las declaraciones de Zeballos acerca de su formación y de haber sido parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Valdez respondió: “Yo también soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y eso no me hace diplomático. Eso no me hace tener la experiencia ni el conocimiento para representar un cargo diplomático de esa magnitud”.

Asimismo, el congresista de Alianza por el Progreso insistió en que el nombramiento ensombrece a los profesionales que se preparan para cumplir cargos diplomáticos. Por ello, consideró que el mandatario deberá manifestarse al respecto.

“Esto tiene que proscribirse porque le hace mucho daño a las instituciones, sobre todo a los funcionarios del Estado que se esfuerzan para llegar a tener como una aspiración legítima a esos cargos diplomáticos en representación de un país, que no es una cosa menor”, expresó.

“El presidente Vizcarra tendrá que responder a los peruanos el porqué esa designación y si queremos desterrar el ‘tarjetazo’ de contratar a los amigos, pues tenemos que dar el ejemplo desde la primera magistratura del Estado”, agregó el vicepresidente del Congreso.

Criticó también la gestión de Zeballos cuando estuvo al frente de la PCM. “El expremier Zeballos ya tuvo la oportunidad en ese Consejo de Ministros y ahí están los resultados, su falta de experiencia e incapacidad para conducir al país en un momento de crisis”, subrayó.

Designación en medio de la pandemia

Consultado acerca de la designación en medio de la crisis sanitaria en que se encuentra el país por la COVID-19, Valdez Farías afirmó que sí era requerido, pero con la precisión de un diplomático de formación.

“Sí es necesario (el nombramiento) en tanto vaya un servidor de carrera porque, hoy más que nunca, los representantes diplomáticos del Perú deben estar haciendo sesiones para ver cómo traen la vacuna, recursos, desarrollo, tecnología, mercado, pero en tanto haya una formación no solamente por ganar un sueldo o tener u ostentar un cargo”, puntualizó.

Vicente Zeballos se defiende

Horas antes, el extitular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, declaró a RPP que no es un improvisado, ya que ha sido congresista de la República por ocho años, participado en la Comisión de Relaciones Exteriores y que realizó una especialización en la escuela diplomática de Madrid, en España.

En ese sentido, consideró “tener las competencias suficientes para asumir esta tarea” en la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que representará “con la mejor voluntad”.

Respecto a los rumores sobre una promesa del presidente Martín Vizcarra para otorgarle el cargo, Zeballos rechazó dicha afirmación. “La política, en cierta forma, no son negociaciones ni son compromisos de disponibilidad ni de voluntad política”, subrayó.

