Muñoz sobre candidatura de Forsyth: “Como alcalde, creo que uno tiene que terminar su mandato”

Por: Política LR, con información de Johann Klug/URPI-GLR

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, en el escenario de una posible candidatura presidencial de George Forsyth, actual burgomaestre de La Victoria, manifestó que, en primer término, esa cuestión la debería responder él; y en segundo lugar, que, a su parecer, “uno tiene que terminar su mandato”.

“Esa pregunta habría que hacérsela al candidato, no a mí, Yo no soy candidato. He dicho que yo estoy trabajando y, como alcalde, yo creo que uno tiene que terminar su mandato. Es lo que tengo que hacer y es lo que estoy haciendo”, dijo el burgomaestre de la capital en una actividad este viernes en Surquillo.

Por otro lado, respecto a la norma aprobada por el Congreso para la devolución de los fondos de la ONP, el alcalde Muñoz sostuvo que aquel proceder del Legislativo excedía las atribuciones constitucionales del Parlamento.

“Lo que son temas de AFP, ONP, peajes, normas que se han dado que no han sido las más adecuadas y que pueden generar o están generando situaciones de desequilibrio fiscal. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido”, señaló Muñoz.

Para el alcalde de Lima, incluso, el destino de la norma sería llegar al Tribunal Constitucional, como en el caso de la ley que suspendía el cobro de los peajes:

“Alguien me preguntaba el otro día qué va a pasar con esta ley. Creo que va a pasar lo que ha pasado por los peajes. Será observada por el Ejecutivo y será después promulgada, y después, muy probablemente, esto vaya al TC. Lo que no se puede hacer es generar perforaciones fiscales”, manifestó el alcalde de Lima.

Designación de Zeballos es contradictoria

En otro momento, Muñoz Wells se refirió a la reciente designación del ex primer ministro Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante el Organismo de Estados Americanos (OEA) en Washington.

Este nombramiento, para el alcalde de Lima, es una contradicción del presidente Martín Vizcarra.

“Es una designación que va a ser polémica porque se ha venido cuestionando una situación de esta naturaleza, y más aún si el presidente Vizcarra dijo que no quería que existieran diplomáticos que tuviesen el rango de políticos y que no sean diplomáticos de carrera. Es una suerte de contradicción y, para algunos, esto es como una suerte de premio consuelo, y esto es lo que puede generar alguna reacción”, dijo Muñoz.

