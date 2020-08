A la decisión de los etnocaceristas de alejarse de Antauro Humala, por no cumplir con el compromiso de inscribir su partido, se suma el quiebre de la alianza con Unión por el Perú (UPP), organización con la que llegaron al Parlamento. Ahora están buscando un grupo político al que apoyar en las elecciones generales del 2021.

Sin embargo, según el dirigente del Frente Patriótico, Virgilio Acuña, el proyecto político propio sigue siendo una aspiración de Antauro, aunque deberá forjarse en su momento. No obstante, asegura que se mantendrá la alianza con UPP para las próximas elecciones.

Esta última actualmente mantiene un pacto político tanto con el denominado Partido Etnocacerista como con el Frente Patriótico. Con esta alianza participaron en las elecciones congresales complementarias y consiguieron 13 escaños, de los cuales tres son ocupados por los parlamentarios etnocaceristas Posemoscrowte Chagua Payano (Huancavelica), Roberto Chavarría Vilcatoma (Junín) y Héctor Maquera Chávez (Tacna), quienes purgaron prisión por el ‘Andahuaylazo’.

Chagua Payano aseguró que los delegados de sus 23 comités regionales no quieren seguir más a Humala porque ha traicionado por años el compromiso de registrar en el Jurado Nacional de Elecciones un partido propio y han sido relegados en la toma de decisiones. Dice que solo escucha al dueño de UPP, José Vega, así como al parlamentario Edgar Alarcón, quien cuenta con denuncias constitucionales en su contra por peculado doloso y enriquecimiento ilícito, presentadas por la Fiscalía.

“Nosotros respondemos a nuestros comités regionales y ellos no quieren ir con Antauro Humala ni con José Vega. Desde hace tiempo (Antauro) se mostró totalmente ajeno al Partido Etnocacerista, toma decisiones unilaterales, nombra él solo al vocero de la bancada, no coordina con sus congresistas etnocaceristas y prefiere hacerlo con Edgar Alarcón, José Vega, María Bartolo, Jim Mamani. Eso representa una traición y por eso no trabajamos más con él”, sostuvo Chagua Payano.

Explicó que actualmente las bases están conformadas por alrededor de 20 mil militantes y gran cantidad de seguidores.

Las negociaciones

Su colega de bancada Roberto Chavarría afirmó que están en conversaciones con Juntos por el Perú (JP) y esperan que los acuerdos se definan esta semana. El presidente de JP, Roberto Sánchez, confirmó estas negociaciones que se vienen realizando desde julio para un posible acuerdo político de cara al 2021.

“Estaríamos postulando con Juntos por el Perú, con el que nos une el objetivo de una nueva Constitución”, manifestó Chavarría.

El presidente de UPP, José Vega, prefirió no referirse a estas controversias y tampoco a los acuerdos políticos de los etnocaceristas con otros partidos.

“Yo no quiero hablar respecto a sus expectativas ni sobre las diferencias que puedan tener con Antauro”, señaló.

Dijo no descartar alianzas con otros partidos siempre y cuando aspiren a cambiar la Constitución. Otros temas programáticos son la pena de muerte para los presidentes y funcionarios corruptos, el servicio militar obligatorio, la asignación del 15% del PBI para la educación y el crecimiento económico en función del empresariado nacional.

Vega contó que, por el momento, se ha incorporado a UPP el Movimiento de Afirmación Social (MAS), fundado por el exgobernador Gregorio Santos, actualmente preso por haber cometido delitos de corrupción.

Aseguró que Antauro será su primera opción a la presidencia y que sus abogados están trabajando por su libertad, al recalcar que ya cumplió un tercio de su pena.

Por otro lado, Acuña ha mantenido conversaciones, sin llegar a buen puerto, con partidos de bajo perfil, como Perú Libre, Avanza País, Vamos Perú, Renacimiento Unido Nacional y Democracia Directa.

Lo que está claro para ambos dirigentes es que será Antauro Humala el candidato de esta alianza, pese a que sus derechos ciudadanos están suspendidos por estar sentenciado y preso por liderar el ‘Andahuaylazo’.

“Nosotros tenemos un candidato presidencial y una organización política”, sentenció Acuña.

