Piero Corvetto y Carmen Velarde dirigirán ONPE y Reniec

Por unanimidad, tras superar la entrevista personal, el politólogo y periodista Piero Corvetto Salinas fue elegido por la Junta Nacional de Justicia para dirigir el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los próximos cuatro años.

En tanto, la abogada Carmen Milagros Velarde Koechlin fue elegida para dirigir el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) también por un periodo de cuatro años.

Carmen Velarde logró los más altos puntajes en las pruebas de conocimiento, plan de trabajo y entrevista personal del concurso público para dirigir el Reniec

Ambas elecciones se decidieron por unanimidad. En el caso de Velarde, con la abstención del consejero Guillermo Thornberry. Corvetto fue elegido la tarde del martes, después de concluir la entrevista personal y Velarde, la noche del miércoles, pero todo se reservó para un solo anuncio.

En la entrevista personal que se realizó el martes último, Piero Corvetto aclaró ante los consejeros que se reunió con dirigentes de Fuerza Popular como parte de su trabajo en el Reniec, en la ejecución de un proyecto para ofrecer asesoría técnica a los partidos políticos para que organizaran su padrón de afiliados.

PUEDES VER INPE confirma que Walter Aduviri dio positivo a COVID-19 y se encuentra estable

De los siete partidos políticos con los que se reunió, Fuerza Popular no aceptó el ofrecimiento del Reniec. Estas reuniones políticas se convirtieron en las últimas horas en el principal escollo para la elección de Corvetto, pero su explicación convenció a los consejeros de su independencia y profesionalismo.

Además, Corvetto había alcanzado el primer lugar del cuadro de méritos del concurso para ocupar la jefatura de la ONPE, al lograr los mayores puntajes en las pruebas de conocimiento, evaluación curricular, plan de trabajo y entrevista personal.

Si la JNJ no lo elegía debía sustentar objetivamente los motivos por los que no confiaba en sus capacidades profesionales. Una reunión con un dirigente político no era excusa suficiente por sí misma y establecer que esas visitas tuvieron otro objetivo, distinto a lo que él afirma, requería una investigación, que escapa al concurso.

De no haberlo elegido, la otra alternativa era declarar desierto el concurso, pero eso suponía volver a buscar un candidato desde cero y las próximas elecciones ya han sido convocadas y queda poco tiempo.

Jefa de Reniec

La elección de la nueva jefa del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, fue menos conflictiva, de una lista de 10 candidatos que llegaron a la última etapa del concurso público.

PUEDES VER Dirigentes del FA acusan a Arana de realizar elecciones ilegítimas y este los acusa de no querer renovación

El consejero Guillermo Thornberry se había apartado de participar en su calificación, desde que se inició el concurso, pues fue su jefe cuando ambos trabajaron en el Reniec y Osiptel. En su caso solo participaron los otros seis consejeros, encabezados por Aldo Vásquez, el presidente de la JNJ.

Velarde Koechlin es abogada con un máster en Derecho Empresarial y otro en Gobernabilidad y Procesos Electorales. Ha trabajado en el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones (Osiptel) y el Reniec. Ella había obtenido el primer lugar en el examen de conocimiento y luego, en la presentación de su Plan de Trabajo y la entrevista personal, demostró su capacidad profesional para dirigir el Registro Nacional de Identidad.

El Reniec se encarga de elaborar el registro de ciudadanos aptos para participar en las elecciones, una relación clave para la convalidación de las firmas de inscripción de nuevos partidos políticos y evitar el voto golondrino, un tema clave en elecciones municipales. La Junta Nacional de Justicia debe oficializar los nombramientos y convocarlos para la entrega del título respectivo.

Ceremonia

Juramentación. La JNJ debería realizar una ceremonia para tomar juramento a los nuevos jefes del Reniec y la ONPE. Aunque por la emergencia sanitaria, podría ser reservada o virtual.

Reelección. Al cabo de los cuatro años, los jefes del Reniec y la ONPE pueden ser evaluados y postular a un nuevo mandato.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.