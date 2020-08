Roque Benavides: “Necesitamos que la ministra Alva se mantenga en su puesto”

La respalda. El expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, consideró que la actual ministra de Economía, María Antonieta Alva debe seguir en su puesto ya que “es una mujer muy competente”.

“Tengo la mejor impresión de la ministra María Alva. La conozco. Es una mujer muy competente. Está haciendo un esfuerzo grande. Ha coordinado con la mayor autoridad de la economía peruana que es Julio Velarde el presidente del Banco Central de Reserva”, manifestó el ultimo miércoles en Canal N.

En efecto, para Roque Benavides la estabilidad financiera en el Perú necesita que Alva siga siendo la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya que supo sacar “rápidamente” paquetes económicos y reducir el impacto negativo tras la llegada del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Espero que la estabilidad que nosotros necesitamos se refleje en que la ministra Alva se mantenga en su puesto y que haga planteamientos para reactivar la economía y que los otros ministros también se pongan al mismo nivel y que realmente sepan que no hay tal dicotomía entre la salud y la economía”, expresó el empresario.

Cabe mencionar que Alva Luperdi deberá acudir al Congreso de la República en las sesiones plenarias del 4 y 7 de setiembre, respectivamente, con el fin de seguir con los dos procesos interpelatorios aprobados en su contra.

Por otra parte, el exjefe de la Confiep consideró que el discurso dado en el Parlamento Nacional por el presidente de Consejo de Ministros, Walter Martos, “fue muy tibio” y que debió decirle a los congresistas que “están siendo populistas” con las leyes que promueven en la institución.

“No tengo el gusto de conocerlo (a Walter Martos). Su discurso en el Congreso de la República fue relativamente tibio. No enfrentó a los congresistas. No les dijo que están siendo populistas. Yo creo que no hay que hablar a media voz. El pacto infame de hablar a media voz puede destruir la economía y por supuesto el bienestar de nuestro país”, añadió.

