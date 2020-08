En medio de la semana de representación que cumplen los integrantes del Congreso, el vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega, inició un proceso de expulsión en contra del legislador por Ayacucho Jim Mamani por haber lesionado las “reglas de conducta y respeto”.

De acuerdo al documento remitido este jueves, 27 de agosto, por la agrupación parlamentaria, Mamani Barriga es cuestionado por presentar una moción para, “de manera personal y sin acuerdo de bancada”, solicitar la censura del presidente del Congreso, Manuel Merino, por presuntas infracciones al Reglamento del Legislativo.

Otro hecho imputado en contra del mencionado congresista es enviar un oficio, en la víspera, para sugerir la evaluación de la presencia de Vega Antonio como miembro de la Comisión Especial que se encargará de seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional.

Como acto final, el portavoz de UPP señala a su todavía compañero de bancada que tiene un plazo de 24 horas para que efectúe su respuesta, ya que, de no hacerlo, “se procederá a resolver”.

Mamani: “No pienso realizar nada”

Consultado por La República, Jim Mamani lamentó la decisión de José Vega, ya que, al promover su separación de la bancada por sus pedidos, se estarían demostrando “prácticas antidemocráticas”.

Sin embargo, el legislador por Ayacucho reafirmó su posición frente a sus requerimientos, manifestó que no se arrepiente por haberlos realizado y adelantó que no presentará sus descargos, por lo que dejaba su destino en esa agrupación en manos de los otros 11 integrantes.

“Lamento que haya tomado esa decisión, pero desde mi posición no pienso realizar nada. Voy a dejar que siga su curso este procedimiento y ya el grupo parlamentario decidirá si me expulsa o no. No me arrepiento, al contrario, creo que estoy actuando de una manera correcta, transparente, hablando la verdad. (...). No tengo miedo a ser una minoría de uno solo”, señaló.

¿Crisis en la alianza entre UPP y el Frente Patriótico Etnocacerista?

En mayo de este año, solo dos meses después de haber jurado al cargo, cinco congresistas de Unión por el Perú, quienes forman parte de la cuota del Frente Patriótico Etnocacerista, liderado por Antauro Humala, solicitaron su separación de la agrupación.

De acuerdo al referido pedido, Jim Mamani era uno de los que se decidió por abandonar UPP y que formaría una nueva agrupación, cuya vocería iba a estar representada por Edgar Alarcón.

Sin embargo, y casi de inmediato, este requerimiento quedó suspendido con la esperanza de resolver los problemas internos de la bancada. Desde entonces, han pasado tres meses.

En su diálogo con este medio, Mamani Barriga recordó que ese procedimiento no fue rechazado, sino que “quedó en suspenso”, y que, a raíz de su posible expulsión de UPP, existiría la posibilidad de que el tema entre otra vez en discusión.

No obstante, precisó que lo mencionado no dependía de él, sino de que si aún cuenta con el respaldo de los otros cuatro congresistas que pidieron en mayo formar una nueva bancada; así como un pronunciamiento de Antauro Humala.

“Todavía no he conversado con el vocero (Edgar Alarcón). Seguramente, estamos esperando también que se pronuncie el líder mayor, Antauro Humala. Él también tomará una decisión al respecto. Vamos a ver qué sucede durante estos días, pero, en ese sentido, todavía no hay una decisión de hacer o no un nuevo grupo parlamentario”, agregó.

