Hace unos meses, el Congreso de la República aprobó una norma que impedía el cobro de peajes durante el estado de emergencia por la COVID-19. Ante esto, diversas empresas concesionarias del Estado protestaron por la medida, pues existía un contrato.

“Los señores congresistas decidieron meterse en el contrato violando la Constitución y decirles que no cobraran porque no les daba la gana. Así de sencillo y salvaje”, comentó RMP.

Según la abogada, la ley de peajes solo beneficiaba a los transportistas de carga, pues en ese momento todo el Perú estaba en cuarentena y, por tanto, la movilización en transporte terrestre estaba prohibida. Asimismo, alegó que el Congreso causó una vergüenza internacional, ya que cuatro embajadores protestaron por las empresas de sus países que se estaban viendo perjudicadas por la medida.

“En la carta que mandaron (los embajadores) dijeron claramente que el Parlamento estaba destruyendo la seriedad del país como destino de inversiones que vamos a necesitar para salir de la crisis económica en la que estamos”, informó.

Tras la declaratoria unánime de inconstitucionalidad de la norma por parte del Tribunal Constitucional, Rosa María Palacios explicó que las ocho empresas afectadas cobrarán al Estado peruano por los daños emergentes, lucro cesante e intereses.

PUEDES VER Tribunal Constitucional establece nuevos parámetros para sesiones virtuales del Congreso

“Les van a pagar hasta la última payasada del Congreso que no benefició a nadie. Ahora tenemos que pagar con los tributos de todos los peruanos la barrabasada que ha hecho el Legislativo (...) Personas independientes me han dicho que no va a ser menos de 800 millones de soles”, sostuvo.

La letrada expuso que no debió ser muy difícil para los parlamentarios entender que no poseen iniciativa para crear ni aumentar gasto público como lo especifica la Constitución.

“No se puede ser tan payaso y engañar de esa manera (...) El Congreso no sabe legislar y lo ha ratificado ayer el Tribunal Constitucional”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.