El presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, defendió el texto sustitutorio aprobado por el Congreso de la República para la devolución de hasta S/ 4.300 soles a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

En efecto, el parlamentario sostuvo que esta norma para la entrega de ONP “no es inconstitucional” y que el Parlamento Nacional solo busca “la devolución del dinero” a aquellos que no realizan depósitos en los últimos 12 meses.

“Lo importante es que no es inconstitucional porque realmente no estamos generando gasto. Nosotros lo que estamos pidiendo es la devolución de los aportes efectuados por ellos mismos. No estamos generando la creación de un bono, sino la devolución del dinero que han aportado”, manifestó este miércoles en Exitosa.

En esa misma línea, el también congresista de Acción Popular opinó que este dictamen —aprobado por Parlamento Nacional en la madrugada del martes— es “totalmente constitucional” y que, además, se encuentra “dentro del marco correspondiente” para su ejecución durante el estado de emergencia que vive el país por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Por otro lado, el presidente de Legislativo, Manuel Merino, aseguró que, ante la posible observación del Ejecutivo sobre la aprobación de los aportes de la ONP, defenderán el dictamen hasta su aceptación.

Asimismo, precisó que la devolución del dinero a los aportantes de la ONP es un derecho que todos los peruanos merecen y que el Congreso defenderá esta norma en caso sea observada por el Ejecutivo o si es llevada al Tribunal Constitucional (TC) para su derogatoria.

“La ONP es un derecho de justicia de todos los peruanos. Este Congreso ha legitimizado la deuda social durante un debate amplio. Es probable que esta ley sea observada y nosotros vamos a ir a la insistencia. Estamos seguros que nos tocará defenderla hasta las últimas consecuencias”, expresó Merino durante su semana de representación en Piura.

Cabe recordar que con 106 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley a favor de los afiliados y pensionistas de la ONP. Luego de ello, se exoneró de segunda votación el texto sustitutorio.

Las bancadas que votaron de manera unánime fueron: Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Unión por el Perú y Frepap, con excepción de uno de sus miembros quién estaba de licencia.

