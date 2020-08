Nuestro país está sin reconstructor o reconstructora a la vista ya que la mitad no tiene por quién votar para la presidencia, como se reveló con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, según coinciden en destacar diferentes especialistas.

El estudio consultó por quiénes consideraban votar, sin limitar las opciones a una lista de nombres: recogió todas las respuestas, cualesquiera que estas fueran. Concluye que alrededor de la mitad de la población (un 51% en el sondeo) no tiene líderes a quienes apoyar para la presidencia del país: un 25,2% tiene la idea general de votar por nadie, un 20,4% no sabe a quién respaldar, un 4,4% daría un voto nulo y un 0,7% piensa no asistir.

En la otra mitad, grosso modo (49% en la encuesta), de quienes sí tienen a alguien por quien consideren votar, destaca el presidente Martín Vizcarra (15.9%), pese a que no puede candidatear. Le siguen muy abajo George Forsyth (5.7%), Salvador del Solar (5.7%), Antauro Humala (5.6%), Daniel Urresti (2.8%), Keiko Fujimori (2.8%), Julio Guzmán (1.7%), alguien que sea del Frepap (1.6%) y Verónika Mendoza (1.0%), entre otros.

Desinterés y crisis

“Se muestra qué tanto desinterés hay, pero probablemente muchos de allí comiencen a crecer por ser eso lo que hay. Puede haber espacio para algunas novedades. Mucho dependerá de cómo se fragmenten los espacios y qué tanto sean capaces de concentrarse”, dice el politólogo Eduardo Dargent, docente de la PUCP.

“Esta vez la fragmentación puede producir que unos seis o siete candidatos no lleguen al 20% cada uno. No pareciera que tengamos un candidato de 40% o 50%”, añade el académico.

Otra mirada apunta hacia el desencanto con la política y el peso de la crisis. “Que un 51% no tenga candidato demuestra la decepción de la sociedad hacia los líderes políticos debido a su incapacidad de llevar a cabo proyectos de interés general. Hay un perfil muy claro: ámbito rural (63%), sector económico más bajo (58%) y educación básica (53%). Es un rechazo por parte de la población más vulnerable”, sostiene el sociólogo Jerjes Loayza, profesor de la Universidad de San Marcos y también de la PUCP.

“Además, el nulo deseo de pensar en algún posible candidato se debería a otra realidad urgente: unos se esfuerzan por trabajar y sobrevivir en plena pandemia; otros intentan dominar el miedo a morir contagiados o contagiar; y otros viven estresados por la tensión”, agrega.

Mal menor y vacío

La idea del mal menor gravita también en estas evaluaciones. “La gente no está enterada de las opciones o no le parecen suficientemente atractivas. Hay tiempo, pero veo que vamos a un proceso en que se escogerá al menos malo más que a alguien que entusiasme. Nadie se perfila como candidato aluvional”, dice la consultora política Giovanna Peñaflor, de Imasen. “Es una mala noticia para quienes llevan ya tiempo tratándose de colocar en la categoría ‘candidato presidencial’”, anota.

El abogado Juan de la Puente advierte que “hay gente que no quiere votar por la oferta planteada y otro grupo que no tiene opinión”. “Es más problemático ese 25,5% que rechaza y dice: nadie”, señala.

Las dificultades actuales complican la elección. “La crisis es tan profunda que ninguna oferta es capaz de aparecer como alternativa. Es un vacío de cara al futuro, no hay ideas. Entonces, los candidatos son doblemente enanos. Es probable que por ‘default’ estén, porque hay que votar por alguien. Los ocho primeros no superan 30%. Los que pasen a segunda vuelta podrían no sumar más de 50%. Y que se considere a Vizcarra es una expresión más de esa falta de alternativas”, reflexiona.

