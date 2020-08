Denuncian en Fiscalía a gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente

Dos denuncias penales fueron presentadas ante el Ministerio Público contra el Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente García, consejeros regionales y funcionarios por los presuntos delitos de homicidio culposo, exposición de personas al peligro, omisión de actos funcionales, entre otros.

Una de las denuncias fue interpuesta por la exprocuradora anticorrupción, Dora Monzón Valverde y el abogado Abel Hallasi Zárate. La denuncia la basan que tanto el titular del gobierno regional y funcionarios no realizaron oportunamente las acciones de prevención y lucha estratégica contra la COVID-19. Se indica que no compraron camas UCI, pruebas moleculares, tampoco habilitaron plantas y balones de oxígeno para la población. También se cuestiona no dotar equipos de protección personal a los profesionales y trabajadores que combaten la pandemia en primera línea. Todo ello se dejó de hacer pese a que se contaba con un presupuesto de S/ 66 millones 24 mil 537. Solo se gastó el 34.2%, según reporta la página del Ministerio de Economía.

A los legisladores regionales se les acusa de incumplir con sus labores de fiscalización, vigilancia y supervisión, calificándoles de coautores de los delitos antes mencionados.

La segunda denuncia contiene el mismo tenor y fue presentada por el ciudadano, Denis Llamoca. Dependerá del Ministerio Público si inicia investigación. Sobre las denuncias, funcionarios de Relaciones Públicas del gobierno regional, indicaron que la entidad emitirá un pronunciamiento. ❖