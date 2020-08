La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se tornó tensa hace algunas semanas con la negativa del voto de confianza al expremier Pedro Cateriano, quien finalmente tuvo que dejar el cargo, además que desató una crisis política que fue superada una semana después, cuando Walter Martos recibió el visto bueno del Congreso.

Sin embargo, hace unos días el presidente de la representación nacional, Manuel Merino de Lama, anunció que la bancada de Acción Popular (la misma a la que pertenece) presentará una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la cuestión de confianza que se le otorga al presidente del Consejo de Ministros (PCM) y a su gabinete.

PUEDES VER Cuatro bancadas apuntan a regular la publicidad estatal

¿Qué implicancias existen de eliminarse el voto de confianza?

Los expertos consultados por La República nos aclaran que nuestro sistema de tipo presidencialista permite al mandatario designar a personas de su entera confianza para asumir el liderato de la PCM y los diversos ministerios. Por ello, nos detallan cuáles serían las consecuencias que podría desencadenar la exclusión de esta preeminencia que tiene el Legislativo.

Respecto a la cuestión de confianza, esta se da de manera obligatoria con la constitución de 1993, puesto que su predecesora de 1979 no exhortaba al gabinete a presentarse, a menos que fuese de manera voluntaria, ni mucho menos se daba lugar al voto.

Artículo 224.- El presidente del Consejo concurre a las Cámaras reunidas en Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir el programa general del Gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requiere su gestión. La exposición no da lugar a voto del Congreso.

¿Qué pasaría con el equilibrio de poderes?

Para Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, el ofrecimiento de Merino de Lama no sería lo adecuado debido a que conllevaría a un desequilibrio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Los tres poderes del Estado deben tener pesos y contrapesos, ninguno debe estar encima del otro”, menciona.

Reflexión. Pedro Cateriano dice que puso lo mejor de sí mismo, pero que falló en confiar.

Otro punto tomado como vital y que se perdería, de acuerdo al especialista, es la ronda de conversaciones que todo presidente del Consejo de Ministros mantiene con las fuerzas políticas del Parlamento antes de su presentación al Pleno a fin de obtener una posible aprobación o rechazo.

“El diálogo no está mal antes, ya que se va a escuchar el punto de vista de las bancadas y con base en ello hacen sus políticas generales de gobierno al pedir el voto de confianza; eso es bueno”, añade.

Por su parte, el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, manifiesta que la enmienda que se pretende presentar debe “ser de forma integral y no aislada. Ver lo que significa el equilibrio de poderes”.

Asimismo, manifestó que no apoya la propuesta ni lo que sería un futuro proyecto de ley.

En tanto, el historiador Michael Mendieta respalda la eliminación de la confianza, así como la autonomía a los ministros; pero estimó que se deben mantener los mecanismos de interpelación y censura.

Además, señala que el voto de confianza puede connotar como algo positivo o negativo, ya que “como un contrapeso de poderes es adecuado la investidura, pero no es tan viable cuando el presidente no tiene un partido acorde a lo que ocurre con el Ejecutivo, es decir, que no tenga representación como lo que ha sucedido con Cateriano”.

Disolución del Congreso y autoritarismo

Rospigliosi sostiene que el presidente de la representación nacional estaría buscando evitar un cierre del mismo.

Como se conoce, el artículo 133 de la Carta Magna señala que si la cuestión de confianza le es rehusada a un jefe del Consejo de Ministros se produce la crisis total del gabinete.

“Lo que propone Merino es un remordimiento de algunas bancadas que han votado en contra (de Pedro Cateriano) para evitar la disolución del Congreso. Ese es el fondo”, manifiesta el también exjefe de Gabinete de la Mesa Directiva del Parlamento.

Vizcarra anunció la disolución del Congreso el 30 de septiembre. (Foto: DW)

Cabe recordar que Acción Popular sufragó de forma dividida, la mañana del último 4 de agosto. De los 23 parlamentarios presentes el día de la votación 4 de ellos fueron a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

Para Guevara, presidente regional de Cajamarca, esto solo podría ser una posibilidad. “También podría verse en aras de evitar una futura disolución, ya que se le estaría quitando esa prerrogativa que el presidente podría cerrar el Congreso cuando hay dos censuras de dos gabinetes, por eso resaltó la importancia del equilibrio de poderes”.

Un punto que llama la atención para Fernando Rospigliosi es que suprimir la confianza habilita a “un presidente autoritario para hacer lo que quiera al no tener esa figura (investidura) en el Congreso”.

En contraparte, Mendieta advierte que “de ninguna manera caemos en el autoritarismo porque no se está eliminando todas las facultades que tiene el Congreso de interpelar o censurar. Sería ser autoritarismo si no tiene ninguna facultad”.

¿Es pertinente debatir esta reforma constitucional?

Los consultados por este medio destacan que la presentación de un proyecto de ley acerca de la eliminación del voto de confianza no debe ser pertinente, debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país.

“Creo que las bancadas deben dejar de perder el tiempo, no hacer proyectos para distraer a la opinión pública”, critica Rospigliosi, quien manifiesta que se debe priorizar la aprobación de la norma que establece que los sentenciados en primera instancia por delitos de corrupción no puedan postular a cargos públicos.

Por su parte, Mesías Guevara señala que por ahora se encuentra en la lucha contra la COVID-19, además considera que hay otros temas más urgentes a discutir para “darnos una transición democrática y tranquila para que el próximo presidente y Congreso encuentren estabilidad y gobernabilidad”.

¿Qué es el voto de confianza o cuestión de confianza?

Ambos vocablos significan lo mismo. De acuerdo a la Presidencia del Consejo de Ministros se define como “un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República, sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando”.

Esta afirmación es respaldada por Alejandro Rospigliosi, quien agrega “que en la nomenclatura se debe utilizar la dicción ‘investidura’ solamente cuando el presidente de la PCM va a pedir el voto”.