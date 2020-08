Patricio Quintanilla

Rector U. La Salle

Una de las pocas alternativas que tenemos en la región Arequipa en particular y en la macrorregión sur en general, para su crecimiento y desarrollo es el proyecto Majes Siguas II, que se encuentra detenido hace más de dos años y medio; se contaba con una propuesta del gobierno nacional, de ser asumido por el Ministerio de Agricultura y Riego, para lo cual se requería la aprobación del gobierno regional hasta el 15 de agosto; la razón de este plazo, es el mandato constitucional para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el Presupuesto General de la República del próximo año hasta el 30 de agosto, fecha próxima a vencer.

Personalmente soy un descentralista convencido y radical, pero en algunos casos se requiere el “rol subsidiario del gobierno nacional” cuando en el nivel regional no se cuenta con la capacidad o la voluntad política de actuar y se está sacrificando el interés de la población, como es este caso.

Lo que se pierde son 38,500 hectáreas de nuevas tierras agrícolas, tan importantes en una zona desértica, como esta; 190,000 empleos directos y 290,000 indirectos; aumento en las exportaciones agroindustriales, un forma de diversificación productiva, que se está tratando de lograr.

Beneficio – Costo

Una de las causas del retraso es la denominada Adenda 13, que por un cambio en el sistema de riego, requería una inversión adicional de USD 104 millones. La incomprensible decisión del gobierno regional, implica un retraso de por lo menos cinco años.

No se necesita ser especialista en finanzas, para tener claro que la pérdida en producción, exportaciones, empleo e ingresos para las familias en cinco años, es muy superior al aumento en la inversión. Es muy probable que los consejeros regionales no puedan hacer este cálculo, pero estoy seguro que los técnicos del GRA lo podrían hacer y tomarlo en cuenta, si la decisión hubiera sido técnica y no política.

La historia los juzgará.