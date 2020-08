Ejecutivo anuncia demanda contra ley ONP

La penúltima semana de agosto comenzó con la respuesta del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, contra la propuesta de ley que busca aprobar el Congreso de la República para el retiro del 100% de los fondos de la ONP.

“Si esto (ley de ONP) significa un desequilibrio financiero no podemos aceptar algo que corresponde y pensando siempre en el país. Esta norma es anticonstitucional de por sí, que de presentarse haremos una demanda constitucional. Nuevamente no tendremos la menor duda de que ganaríamos al respecto”, declaró el domingo 16 de agosto.

Walter Martos niega contratación a Víctor Zamora

Ese mismo día Walter Martos también negó que el Gobierno haya contratado como asesor o consultor a Víctor Zamora, exministro de Salud, en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). Aseveró que solo conversaron, como lo hace con varios expertos en el tema.

“En ningún momento se le ha nombrado como asesor. Lo que yo tuve es una conversación con él respecto a las experiencias que ha tenido durante el manejo de la pandemia. Pero en ningún momento se lo ha contratado como consultor ni como asesor”, sostuvo Walter Martos.

Reiteran el cierre de fronteras

Al día siguiente, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, enfatizó en que las fronteras del país están cerradas, ya sea por vía aérea o terrestre, como medida para controlar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). Reiteró la medida tras la llegada de distintas personas por la frontera con Ecuador.

“Bueno, no (pueden ingresar al país por Ecuador), porque las fronteras están cerradas y todo movimiento de personas que ingresa o sale del país se hace a través de la Cancillería. Entonces no se trata de no moverse, si no de moverse organizadamente y con todos los protocolos garantizados”, aseguró.

No descartan censura a ministra Alva

El portavoz de Unión por el Perú, José Vega, en conversación con La República, anunció que su bancada no descarta promover la censura de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por las medidas tomadas en medio de la crisis nacional. Su bancada fue una de las que promovió la moción de interpelación en su contra.

“Si vemos que la gestión (de la ministra María Antonieta Alva) está mal y las respuestas que tenemos en su interpelación no nos satisfacen entonces no descartamos censurarla. Esperamos escucharla para tomar una decisión”, manifestó Vega.

“Lapsus” del congresista Gilbert Alonzo

En la sesión virtual de la Comisión de Educación del Congreso del 20 de agosto se escuchó decir a un parlamentario una frase desafortunada. Según El Comercio, el autor de la frase fue el parlamentario Gilbert Alonzo, de Fuerza Popular, quien calificó como “lapsus” su mensaje. “Soy congresista, pero no sé ni lo que voto”, dijo sin apagar el micrófono.

Gobierno anuncia la gestión de 30 millones de vacunas

El mandatario Martín Vizcarra anunció el último jueves que ya negocian la vacuna contra el nuevo coronavirus en Perú con 5 laboratorios, por el lote de 30 millones de inmunizaciones que estiman alcanzará al 92% de la población.

“Ya estamos en conversaciones con cinco laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas; es decir, para más del 90 por ciento de la población. Son laboratorios que ya están en la fase 3 de la producción, la última fase con prueba clínica en personas”, resaltó el gobernante.

