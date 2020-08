Denuncian que padre de Guillermo Aliaga se excusa en la pandemia para no pagar S/250.000 por alquiler

Guillermo Aliaga y su padre, quien lleva el mismo nombre, fueron protagonistas de un reportaje emitido por Cuarto Poder. Uno es congresista de la República y segundo vicepresidente del Congreso, mientras que el otro es un empresario al que la pandemia de la COVID-19 y el estado de emergencia le permitieron seguir engañando a los hermanos Benavides: Luz Marina, Carlos y César Augusto.

La Corporación Gráfica Aliaga S.A.C. tiene una deuda millonaria con la familia, ya que utiliza de manera ilegal dos locales en el distrito de La Victoria, una de las zonas más comerciales de Lima. Desde hace tres años y medio, la empresa no les paga por concepto de alquiler y no desocupa ni entrega los espacios, los cuales tienen un área de 1.200 metros cuadrados

Guillermo Aliaga padre es el dueño y gerente general de la compañía envuelta en la polémica, aunque su hijo, según su perfil de LinkedIn, fue gerente general adjunto de Corporación Gráfica Aliaga desde 2008 hasta comienzos de 2020, época en la que era candidato al Congreso por la agrupación política Somos Perú.

El reportaje señala que en su perfil profesional de la red social figura como el dueño del estudio de abogados PACTA. Luis Enrique León Siu, abogado de su estudio, fue el encargado de defender a su padre en los conflictos legales con los hermanos Benavides.

En febrero de 2020, León Siu fue el asesor legal de Guillermo Aliaga padre en las conciliaciones que su empresa tuvo la familia Benavides para llegar a un acuerdo de pago por las deudas de alquiler de los locales. El abogado del estudio PACTA se convirtió en asesor legal del congresista Aliaga en la segunda vicepresidencia durante mayo pasado.

Todo comenzó en 2007, año en que Corporación Gráfica Aliaga y la familia Benavides firmó el primer contrato de arrendamiento de los dos locales. En marzo de 2017 los Benavides recibieron el último pago de alquiler de parte de la empresa por 24.670 soles y en enero de 2018 fue que entablaron un juicio contra la compañía, en el que exigían el pago de la deuda y el desalojo del lugar.

Para octubre de ese mismo año el proceso judicial no prosperó, ya que el abogado de la familia Benavides cometió errores de forma. En redes sociales, el 23 de enero de 2020, se hizo pública la denuncia cuando transcurrían los últimos días de la campaña electoral, en la que Guillermo Aliaga hijo postulaba junto a Somos Perú por obtener un curul en el Congreso.

El 26 de enero, tres días más tarde haber denunciado a Gráfica Aliaga en redes sociales, se firmaron dos conciliaciones en las que la compañía se comprometía a que el 30 de junio próximo se entregarían los dos locales. Después de dos semanas, el 11 de febrero, se firmó una nueva conciliación en la que prometían pagar la deuda negociada de 250.000 soles en 25 cuotas mensuales de 10.000.

Según denuncian los Benavides, utilizando la pandemia de coronavirus como excusa para justificar el incumplimiento de lo acordado y firmado, Gráficas Aliaga envía el 25 de mayo una carta notarial a la familia Benavides explicando su situación. Cuando llegó el 30 de junio, día en que se debía desalojar los locales, nadie le abrió la puerta a los perjudicados.

Pese a que Guillermo Aliaga padre manifiesta que no tiene problemas de dinero, hasta la fecha, la situación no ha cambiado, los locales no han sido entregados a sus dueños y no se ha pagado un sol de la deuda.

El equipo de Cuarto Poder se comunicó con los Aliaga para tener su versión, aunque no tuvieron éxito. El reportaje cuenta que cuando se enteraron de que todo saldría al aire, ambos enviaron cartas por separado al canal.

Guillermo Aliaga padre, una vez más, se excusaba en la situación económica causa por la pandemia de la COVID-19 y ofrecía una máquina como parte de pago de la deuda con la familia Benavides. Sin embargo, son más de tres años que Gráfica Aliaga no cumple con el pago del alquiler de los locales, por lo que el coronavirus solo es un pretexto del papá del congresista.

Aunque su padre le haya querido quitar responsabilidad, Guillermo Aliaga hijo, segundo vicepresidente del Congreso, también envió una carta a Cuarto Poder en la que lamenta las conductas de su padre y se desliga totalmente de él.

El parlamentario, quien parece no recordar que fue gerente general adjunto de Gráfica Aliaga y que su actual asesor en el Congreso asistió legalmente a su padre, confiesa en dicho documento que hizo un llamado en privado para solucionar el conflicto con la familia Benavides.

