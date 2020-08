Cuatro bancadas apuntan a regular la publicidad estatal

La ley de publicidad estatal está bajo la lupa del Parlamento.

En estos dos meses, cuatro proyectos de ley sobre este tema fueron presentados a la Comisión de Transportes del Congreso. Sus promotores son los legisladores Luis Simeón Hurtado (Acción Popular), Eduardo Acate Coronel (Alianza para el Progreso), José Luna Morales (Podemos Perú) y Daniel Oseda (Frepap).

El martes 18, la comisión, dirigida por Hurtado, discutió la iniciativa de APP. En la sesión, la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), María Eugenia Mohme, demandó mayor rigor técnico.

La propuesta de Acate coincide con las otras tres en lo siguiente: la distribución de la publicidad debe priorizar a los medios que tengan 50% de programación local.

Para el director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, no necesariamente los medios distritales son los de más alcance y cobertura. Considera, por ende, que la idea de priorizar a los de programación local carece de sustento.

“Lo que va a pasar (si se aprueban estos proyectos) es que la publicidad no llegará a la mayor cantidad de gente posible”, advirtió a La República.

El proyecto de APP, además, estipula que solo los medios con autorización del Ministerio de Transportes (MTC) pueden participar. Salazar, sin embargo, recuerda que la prensa escrita y la digital no necesitan el permiso legal del MTC.

Acate también plantea que las cuotas de publicidad estén divididas: 10% para los medios comunitarios, 25% para medios educativos y 65% para los medios comerciales.

Al respecto, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rubén Cano, recalcó que los medios comunitarios a nivel nacional son el 1,1%. “Entonces, ¿con qué criterios le puedes dar el 10% de pauta publicitaria”, cuestionó.

La iniciativa, asimismo, señala que para participar en estos servicios, las empresas de comunicaciones “no deben tener deuda vigente con el Estado, salvo su refinanciación”. Salazar acotó que actualmente casi todos los medios tienen deudas pendientes.

Este diario abordó al congresista Acate sobre estos puntos. “Esto tiene como fin llegar a los medios locales (...) Tenemos cuatro mil y algo de medios locales. La radio local, por ejemplo, ya tiene un público cautivo”, respondió.

¿Pero cómo medir esa sintonía y cobertura para priorizar con ellos la publicidad estatal?, se le preguntó. “Los medios locales no hacen estudios de audiencia”, alegó.

Sobre el requisito de la licencia del MTC para los medios, sin precisar que regirá para la prensa escrita y digital, Acate reconoció que hubo un error.

No obstante, recapituló Salazar, en el Congreso existe un predictamen para una nueva ley desde mayo del 2019. El texto sustitutorio nunca se debatió en el Pleno y está encarpetado. “Es que todo es revisable”, insistió Acate.

Este diario buscó conversar con Hurtado para saber si tomará en cuenta tal predictamen. Al cierre de esta nota no respondió.

La demanda de la PCM

Mientras en el Congreso discuten cómo modificar la legislación de publicidad estatal, los parlamentarios Daniel Olivares, del Partido Morado, y Mónica Saavedra, de AP, promovieron una mesa de trabajo con el Ejecutivo para reorganizar la estrategia de comunicación del Gobierno frente a la Covid-19.

El jueves último se reunieron Olivares, Saavedra y Cano. El legislador del Partido Morado contó a este diario que pidió dos objetivos: trabajo con la empresa y la sociedad civil, y comunicación unificada.

Cano le respondió que el Ejecutivo ya impulsó antes dos campañas: “Quédate en casa” y “Mi salud primero”. Iban a lanzar una tercera en julio.

Pero entre el mes pasado y hasta la quincena de agosto, la coyuntura política por las discrepancias entre el Ejecutivo y el Parlamento, la caída del gabinete de Pedro Cateriano y las mociones de interpelación a ministros, retrasó la campaña.

En todo caso, el secretario de Comunicaciones de la PCM le planteó a Olivares que una ayuda importante sería que el Legislativo redefina la comunicación gubernamental en la ley de publicidad estatal.

Como estamos en un proceso electoral, ante cualquier publicación del Ejecutivo sobre sus actividades donde figure algún funcionario, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo tendrá en la mira bajo la premisa de que, en caso uno de ellos postule, la difusión haya servido de propaganda.

Olivares aceptó la sugerencia. El problema es que el PM no tiene voto en la Comisión de Transportes porque no cuenta con integrantes ahí. AP, mediante Hurtado, ya presentó su proyecto de ley, pero no aborda los puntos que pide el Ejecutivo.

