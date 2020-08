Arequipa: Ministerio de Agricultura reitera ofrecimiento para destrabar Majes II

El Ministerio de Agricultura (Minagri), ayer expresó su preocupación por el desistimiento del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en firmar el convenio de cesión de titularidad de Majes Siguas II hacia el gobierno central. Desde las filas del GRA, ahora señalan que la palabra final la tendrá el Consejo Regional.

El jefe de Planeamiento y Presupuesto del GRA, Javier Rospigliosi, señaló que formalmente, el gobernador Elmer Cáceres Llica, no ha desistido de firmar el convenio. Por ello no ha remitido otra carta al Consejo Regional donde deje sin efecto la aprobación del acuerdo. La única misiva vigente es la enviada en julio, donde el gobernador pidió a los consejeros votar por el convenio. El 24 de julio, el Consejo desestimó el pedido y exigió mayores alcances e información. No volvieron a programar una sesión de votación.

PUEDES VER: Hospital de EsSalud en Arequipa recibió planta de oxígeno para tratar pacientes con coronavirus

El jueves, tanto Cáceres Llica y Rospigliosi, rechazaron el acuerdo con el Minagri para destrabar Majes Siguas II y ensayaban otras alternativas, como una ley del Congreso que otorgue una garantía soberana por 104 millones de dólares, para respaldar la adenda 13. Ayer Rospigliosi señaló que su posición obedeció a la inacción del Consejo Regional. “No nos podíamos quedar dormidos, por eso hemos pedido a los congresistas (la aprobación de una ley)”.

Un grupo de consejeros mostró inquietud. Silvio Arias, indicó a La República que enviarán una misiva al presidente Wuile Ayñayanque, para que programe una sesión donde los representantes de las provincias de Arequipa, voten a favor o en contra de ceder la titularidad del proyecto al Minagri.

Ventajas y riesgos

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, ayer indicó que el Ejecutivo mantenía su voluntad de destrabar Majes Siguas II. En una nota de prensa, se añadió que la cesión de titularidad, era el camino práctico para viabilizarlo, pues ya no se requeriría de una garantía soberana para respaldar los 104 millones de dólares de la adenda 13. Incluso, las obras podrían retomarse en tres meses. Esta adenda, paralizó las obras desde diciembre del 2017. Plantea modificar el convenio original, para dar paso a una nueva tecnología en la conducción de agua, equivalente a 104 millones de dólares. El Estado, debe garantizar este monto.

El Minagri también señaló que la propuesta del GRA, de buscar una ley para el financiamiento, podría causar otras disposiciones, que afecten la concepción original del proyecto, como otorgar áreas a pequeños agricultores a costo social o costo cero. Rospigliosi señaló que el proyecto de ley del GRA, no menciona la extensión de tierras.

Que lo incluyan en presupuesto

Javier Rospigliosi señaló que un gesto del gobierno central para destrabar Majes Siguas II, sería incluir una disposición complementaria en el proyecto de ley del Presupuesto del 2021. En este debe asignarse las partidas para Majes Siguas II.

El Minagri señaló que con la cesión de titularidad, también intervendría en las obras existentes de Majes I, las que han mostrado deterioro con el paso del tiempo.