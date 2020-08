Eloy Espinosa-Saldaña sobre comisión para elegir al TC: “Han comenzado con problemas”

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), señaló que la comisión del Congreso a cargo del proceso de selección de los nuevos tribunos comenzó con problemas para lograr acuerdos.

El último martes, el grupo de trabajo suspendió de manera indefinida su sesión tras no llegar a un acuerdo para elegir a su Mesa Directiva. Pese a que las bancadas pactaron un acuerdo con anticipación, algunos legisladores plantearon nuevas propuestas, lo que provocó oposiciones y renuncias para integrar la agrupación representativa.

“Ha comenzado aparentemente con algún problema en ponerse de acuerdo para ver quiénes conforman, no solamente la coordinación del equipo que elegirá a los magistrados, sino la misma aprobación de un plan de trabajo”, declaró el magistrado Espinosa-Saldaña.

Resaltó que el grupo de trabajo debe cumplir una ardua tarea para ejecutar el proceso de selección, tipo concurso público, con el que será elegidos los reemplazos de seis tribunos, quienes ya tienen vencido el mandato hace más de un año.

“La elección de magistrados no es que mañana se van, es hacer un plan de trabajo porque se trata de un concurso público. Se deben establecer parámetros sobre quiénes pueden concursar, qué cosas se van a pedir, si se va a hacer una evaluación escrita o no, y obviamente este tipo de cargos implica una tremenda presión. Todo esto no es una cosa que se hace de un día a otro”, reiteró.

Espinosa-Saldaña aseguró que los actuales tribunos no buscan quedarse eternamente en el puesto, sino que deben esperar a que el Congreso seleccione a su reemplazos para ejecutar el cambio de mando. Agregó que lo que les preocupa es continuar con sus labores y no se tenga una sensación de casos pendientes de revisión.

Espinosa-Saldaña: “El Tribunal Constitucional no está compuesto por políticos”

Por otro lado, el tribuno enfatizó en que los integrantes del TC deben trabajar de forma imparcial y basándose en la Constitución, sin intereses políticos, económicos o sociales. Aseguró que si algún magistrado busca beneficiar a cierto sector, se desnaturaliza su función.

“El Tribunal Constitucional no está compuesto por políticos, tiene que precisamente asegurar el cumplimiento de la Constitución a pesar que hayan intereses políticos, económicos contrapuestos en el tema que estén. La clave es preservar la independencia de cada uno de los magistrados y la autonomía de la institución”, resaltó.

Asimismo, reiteró en que las conclusiones a las que llegue un juez constitucional debe estar debidamente fundamentadas en la ley. “Tengo que asegurar que mi pronunciamiento no sea visto o escrutado como un favor político, económico o resultado de un interés social, sino como la resolución de algo cuya imparcialidad no se discutida”, subrayó Eloy Espinosa-Saldaña.

