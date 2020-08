El dióxido de cloro no es avalado como medicamento para tratar el nuevo coronavirus (COVID-19) u otra enfermedad en particular, aseguró la ministra del Salud, Pilar Mazzetti. No obstante, la bancada Unión Por el Perú (UPP) propone que el Congreso cree una comisión especial que se dedique a investigar los efectos que puede tener.

Legisladores de la agrupación parlamentaria, cuyo líder político es Antauro Humala, presentaron este pedido a través de una moción del día con fecha del jueves 20 de agosto. El legislador Posemoscrowte Chagua, autor de la iniciativa, anunció su pedido ante el Pleno del Congreso de este viernes para que pueda ser debatido, no obstante este no ha sido agregado a la agenda.

Proponen investigar efectos del dióxido de cloro

De acuerdo al documento, se solicita la creación de una comisión especial que tenga funciones investigadoras sobre los “posibles efectos positivos o negativos del dióxido de cloro en seres vivos”, con el objetivo de emitir un informe final en el que den “recomendaciones en relación a su uso”.

Agregan que las conclusiones a las que se lleguen se tendrán tras reunirse con diferentes especialistas en el tema, como científicos, médicos, investigadores y organismos internacionales, para que el Parlamento tenga “una opinión científica independiente”.

Este pedido lo hacen a pesar que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, exhortó a la población a no consumirlo por tratarse de un poderoso agente blanqueador que puede causar graves daños a la salud, siendo algunos potencialmente mortales.

La oposición al consumo del dióxido de cloro la mantienen autoridades de diferentes países, y de entidades especializadas como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) precisando que puede causar desde diarrea y vómitos hasta insuficiencia respiratoria y cambios en el ritmo cardíaco.

Los integrantes de UPP precisan que requerirán de 60 días naturales para lograr escuchar a los diferentes personajes que defienden y se oponen a la sustancia.

Antecedentes en el Congreso sobre el dióxido de cloro

La Comisión de Salud del Congreso de la República invitó en julio pasado a Andreas Ludwig Kalcker para que dé recomendaciones sobre la Solución de Dióxido de Cloro o CDS, una variación de la ‘Solución Mineral Milagrosa’ (MMS, por sus siglas en inglés), que contiene el dióxido de cloro, uno de los desinfectantes más utilizados.

El alemán, que se presenta como científico y doctor en Biofísica en la Salud Alternativa, defiende el uso para combatir el nuevo coronavirus, así como lo hizo anteriormente respecto al SIDA y el cáncer. Cuando el hecho se difundió en los medios, el titular del grupo del trabajo anunció la cancelación de la convocatoria.

Por su parte, el congresista Rubén Ramos, también de UPP, solicitó a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, autorizar el empleo del dióxido de cloro, asegurando que en pequeñas porciones no afecta a la salud. Agregó que el producto ya es consumido por la población.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, insistió al Congreso que legalice el uso de la sustancia ante el consumo clandestino de muchos infectados. Sin embargo, los congresistas Edgar Alarcón e Hipólito Chaiña aseguraron que es imposible que se promulgue una ley sobre su pedido. Reiteraron que no hay estudio que avale el uso contra el nuevo coronavirus.

