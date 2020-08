Kenji Fujimori insiste en pedir que se archive acusación por presunta compra de votos

Este jueves 20 de agosto continuó la audiencia de control de acusación contra los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el exasesor Alexei Toledo por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por parte del Congreso en marzo de 2018.

En la audiencia dirigida por el juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, se analizaron las pruebas y otros recursos impugnatorios presentados por ambas partes.

Asimismo, Franco García Lazo insistió en pedir que se evalúen los supuestos hechos ilícitos que imputa el Ministerio Público a su defendido Kenji Fujimori. Ya que, según acotó, la frase por la que le atribuyen el delito de cohecho es consecuencia a una pregunta del entonces congresista Moisés Mamani.

Como se recuerda, ya en la audiencia del último 13 de agosto, el letrado había indicado que los parlamentarios tienen facultades para realizar seguimiento a las obras de inversión pública ya financiadas.

Sin embargo, rechazó que las intervenciones de Kenji Fujimori investigadas por la Fiscalía se hayan efectuado a cambio de un beneficio.

En esa línea, mediante un recurso de excepción de naturaleza de acción, García Lazo resaltó que los hechos por los que se busca procesar a Kenji Fujimori no se adaptan a la tipificación de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, por las cuales la fiscal suprema Bersabeth Revilla solicitó penas de 12 y 11 años de prisión.

“Hemos indicado que no hay la modalidad del delito, que no hay medios corruptores, no hay ofrecimiento de interceder (sobre otros funcionarios)”, acotó el abogado.

Ante ello, Alcides Chinchay, fiscal supremo adjunto de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, argumentó que, respecto a la imputación de tráfico de influencias, esta se tipifica porque no solo se ofreció beneficios al extinto Moisés Mamani sino que existió ofrecimiento ante funcionarios que conocerían los presupuestos y proyectos.

Finalmente, subrayó que los recursos presentados por la defensa de Kenji Fujimori deberán ser evaluados en un juicio oral.

Será en la audiencia del póximo lunes 31 de agosto donde se conocerá la resolución a los recursos presentados, según detalló el juez Hugo Núñez Julca.

