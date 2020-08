Sagasti sobre investigación a Julio Guzmán: “No tiene ningún fundamento”

Lo respalda. Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, sostuvo que las acusaciones que viene gestionando el equipo especial Lava Jato contra el líder de su partido, Julio Guzmán, “no tienen ningún fundamento”.

En efecto, para Sagasti dichas imputaciones contra el excandidato presidencial “son absurdas”. Además, el congresista negó que el Partido Morado haya recibido contribuciones o aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.

“Todas las acusaciones que se han hecho anteriormente sobre estos temas se refieren a la campaña del 2011 y no a la del 2016, o sea que, desde un punto de vista lógico, no resiste menor análisis […] No creo que la Fiscalía tenga alguna intención, lo que estamos pidiendo es celeridad para que cierre en este caso una denuncia que no tiene ningún fundamento”, manifestó el último miércoles en RPP.

Asimismo, el parlamentario criticó que el Equipo Especial quiera afirmar que el empresario Marcelo Odebrecht haya entregado 400 mil dólares a Julio Guzmán cuando ya se encontraba preso en su país.

Por otro lado, Francisco Sagasti sostuvo que esta situación no afectará el trabajo que viene realizando su bancada al interior del Congreso y que mantendrán la misma agenda coordinada con los demás integrantes.

Del mismo modo, aseveró que la investigación de ocho meses realizada contra Guzmán Cáceres tampoco perjudicara las elecciones internas del Partido Morado de cara a los próximos comicios presidenciales el 2021.

“Los dirigentes del partido tienen todo el derecho por el momento en el cual se formaliza esta investigación. Nosotros apoyamos la labor de la Fiscalía, pero nos parece que en este momento también deberían tomar en cuenta la situación delicada de que estamos en una campaña electoral”, acotó el legislador.

Cabe recordar que Julio Guzmán es investigado de manera preliminar por el equipo Lava Jato por el presunto delito de lavado de activos, referido a la recepción ilegal del dinero de Odebrecht, de acuerdo a un oficio al que tuvo acceso La República.

Entre las disposiciones fiscales se incluye recoger el testimonio del exdirectivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, y, también, la declaración del mismo Guzmán, según pudo conocer este diario.

Es importante resaltar que esta denuncia contra el fundador del Partido Morado se basa en una declaración del excongresista Humberto Morales, del Frente Amplio y fue interpuesta por el ciudadano Carlos Huerta Escate.

