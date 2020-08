Investigación a Julio Guzmán abre el debate sobre actuación fiscal

La decisión de abrirle una investigación al fundador del Partido Morado, Julio Guzmán, ha despertado un debate sobre la actuación de los fiscales anticorrupción. El abogado y doctor en derecho Luis Pásara señaló que la pregunta en este caso –”como en otros que se han producido”– es “por qué se investiga una denuncia que no se apoya en ninguna evidencia”.

Para recordar, el Ministerio Público se basó en la denuncia del ciudadano Carlos Huerta Escate quien, a su vez, recogió lo señalado por el excongresista del Frente Amplio Humberto Morales, quien pidió investigar a Guzmán, en teoría, por recibir US$ 400.000 de Odebrecht. Morales no mostró ninguna prueba o indicio al respecto.

De acuerdo con Pásara, la respuesta al hecho de que se proceda con una investigación sin que exista, desde su perspectiva, mayor mérito, “puede tener que ver con intereses políticos”. Añadió que si esto fuera así, “lo que resulta empañado ahora no es solo la indagación abierta sobre Julio Guzmán sino todo el trabajo del equipo de Rafael Vela y Jose Domingo Pérez, y eso es muy grave porque la lucha anticorrupción es una necesidad muy importante en el país”. Dijo que su politización la “desvirtúa y beneficia a los verdaderos corruptos”.

En una nota publicada en este diario el miércoles, el abogado Carlos Caro advirtió que lo ocurrido con el excandidato presidencial revela que una simple sospecha le resulta suficiente a la Fiscalía para iniciar una investigación por el presunto delito de lavado de activos. Es decir, desde esa perspectiva, el estándar para abrir un proceso de esa naturaleza es bajo.

A este respecto, Pásara señaló que desde hace un tiempo los fiscales anticorrupción se valen de "interpretaciones forzadas" para hacer su trabajo.

“En el delito de lavado de activos la ley requiere que el procesado conozca, o pueda haber presumido, el origen ilícito del dinero o los bienes. No parece ser este el criterio empleado por los fiscales, quienes no parecen interesados en demostrar que el origen ilícito de las sumas recibidas fuera de conocimiento del procesado”, comentó Pásara.

“Es peor no hacer nada”

Una posición contraria es la del exprocurador Antonio Maldonado. De acuerdo con su punto de vista, sí existen bases para iniciar la investigación. Cabe señalar que ya la Corte Suprema estableció que la sospecha simple habilita a un fiscal.

Maldonado apunta a un detalle adicional para defender la decisión del MP: peor es la indiferencia. “El equipo especial corre un riesgo si no hace bien las cosas, si es que no hace un trabajo técnico sólido, desde luego. Lo que vemos normalmente es que los fiscales se cruzan de brazos y no actúan con diligencia. Al menos acá vemos a un equipo que no reacciona con indiferencia”, comentó. Claro, queda la pregunta si eso justificaría involucrar a una persona en un asunto judicial tan serio, más allá de si en el camino salgan a la luz mayores evidencias contra Guzmán.

Otras fuentes que han ocupado cargos anticorrupción advirtieron que también se debe evaluar cuál es el sentido de que el sistema se siga expandiendo, esto es que continúe abriendo nuevos casos con cargas probatorias débiles si aún no se ha logrado cerrar los principales que llevan años.

“Se trata de montar un show”

Para Luis Pásara, es una práctica habitual que los fiscales anticorrupción “sobre la base de un dicho o algún papel”, abran investigaciones. “Lo que buscan los fiscales del sistema anticorrupción no parece guardar relación con su obligación principal, que es acusar y lograr condenas. Se trata de montar un show mediático, para el cual el instrumento no es un conjunto de pruebas sólidas; basta la complicidad de los medios a los que se ‘filtra’ declaraciones de fulano o mengano que señalan a los ‘presuntos’ responsables. Con el escándalo en los medios se crea un clima que puede arruinar el prestigio de una persona, aunque a la postre no se le condene”, dijo.

