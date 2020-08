Congresistas de Lima renuncian al bono por semana de representación

Congresistas de diferentes bancadas renunciaron al depósito del bono por gastos durante la semana de representación, cinco días en los que cada legislador debe visitar las regiones que representa para conocer las necesidades de su población.

El restablecimiento de este mecanismo fue cuestionado por retomarse este mes, desde el lunes 24 al viernes 28 de agosto, en medio de la crisis nacional y una alza de contagios del nuevo coronavirus, además porque muchos de los parlamentarios ya se encuentran en sus provincias en las que cumplieron la cuarentena.

El monto asignado a cada uno de los 130 congresistas por esta función es de S/ 4.000 y con el descuento por el impuesto a la renta, el monto líquido que recibe cada uno es de S/ 2.800 adicionales a su remuneración. Este incremento lo aprobó la Mesa Directiva encabezada por Luis Galarreta.

En esta línea, la vocera del Frepap, María Teresa Céspedes, solicitó a la Oficialía Mayor del Congreso su renuncia al cobro de . La legisladora es representante de la región de Lima y reside en Carabayllo, por lo que no involucraría gastos de viáticos ni viajes.

María Teresa Céspedes renunció al bono de representación.

Asimismo, Luis Roel Alva de Acción Popular, compartió en su cuenta de Twitter, haber solicitado prescindir de este depósito bajo el argumento de ser representante de la ciudad capitalina y no requerir de mayor presupuesto para cumplir con su labor de representación.

“Vivo en Lima. Por eso, durante la semana de representación, en el actual contexto de pandemia, no gastaré en transporte, ni necesitaré viáticos, por lo que estoy informando a la Oficialía Mayor que no se me abone estos recursos”, escribió.

Esta práctica también es seguida por los legisladores Alberto de Belaunde del Partido Morado, quien presentó el documento en la primera semana del mes, cuando se anunció el reinicio de las labores de semana de representación. También es representante de Lima.

Otros parlamentarios de la misma bancada morada en seguir esta práctica son Gino Costa y Daniel Olivares, quien señaló que esta actividad forma parte de la función de representación, por lo que anunció que él asumirá los gastos. Ambos legisladores también representan a la región capitalina.

Gino Costa renuncia al bono de semana de representación.

El año pasado, medios de comunicación denunciaron que parlamentarios cobraron la asignación por semana de representación, pese a no cumplirla e incluso algunos viajaron fuera del país. Pese a los cuestionamientos, la Junta de Portavoces decidió no modificar la norma aprobada en el Congreso pasado disuelto.

