Martín Benavides: ya se adjudicó compra del 50% de tablets

Tras descartar cualquier irregularidad de parte del Estado en el proceso de adquisición de 1′056,430 tablets por 930 millones de soles, el ministro de Educación, Martín Benavides, sostuvo que la empresa Topsale no cumplía con aspectos técnicos, por lo que decidieron no firmar el contrato, lo que no generó costo alguno y de inmediato se hizo una nueva indagación del mercado y comenzó un segundo proceso de compra de 498 mil computadoras móviles.

En la sesión conjunta de las comisiones de Educación y Fiscalización, el titular de Educación informó que en ese nuevo proceso de adquisición se adjudicó a la empresa Lenovo la compra del 50 por ciento de las tablets que se necesitan para los escolares de las zonas rurales en el interior del país.

"Después de la cancelación del proceso de adquisición, el 1° de agosto hicimos una nueva indagación del mercado, y el 4 de agosto se inició el segundo proceso. El 14 de agosto se presentaron propuestas y las evaluamos, y el 17 de agosto ya hemos adjudicado a una empresa el 50% de las tabletas; es decir, 498.000 equipos", precisó el titular del sector Educación .

Fue la Contraloría General de la República la que emitió un informe de control en el cual se detectaron tres situaciones adversas sobre el proceso de compra de las tablets para la enseñanza escolar virtual en beneficio de las zonas más alejadas del país.

Benavides fue criticado en el Congreso por no cumplir con la compra de los equipos móviles, luego, la Contraloría informó que el proveedor Topsale SAC, elegido para la adquisición de las tablets, cargadores solares y conexión móvil, no contaba con respaldo de la banca nacional ni extranjera, lo que impediría ejecutar las garantías en caso de incumplimiento del contrato.

PUEDES VER Caso Fuerza Popular: Mark Vito y Giulliana Loza regresarán este miércoles a la Fiscalía para presentar documentación

Ante ello, Benavides explicó que al detectarse ese tipo de problemas técnicos, se decidió la suspensión de la adquisición, sin que se haya generado gastos al Estado. Consultado sobre el plan de contingencia, dijo que ya se hizo una segunda licitación.

Informó que el Ministerio de Educación realizará este viernes una segunda convocatoria a los fabricantes que no presentaron sus propuestas del pasado 14 de agosto, con lo cual se espera completar la adjudicación de las tablets que faltan.

Benavides aseguró, además, que se ha cambiado la estrategia de compra y se ha tomado contacto directo con las marcas con procesos paralelos. Para garantizar la transparencia, dijo que se ha contado con la participación de representantes de la Contraloría General de la República y Proética, así como con la oficina anticorrupción del Minedu.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.